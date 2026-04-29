На Донеччині тисячі одиниць зброї виходять "з тіні": декларують автомати, рушниці і гвинтівки

На Донеччині триває кампанія з декларування зброї – вже на обліку 2251 одиниця вогнепальної зброї.

Це стало відомо з повідомлення поліції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

Що задекларували

Серед задекларованої зброї:

2060 одиниць автоматичної зброї;

78 гладкоствольних рушниць;

71 карабін і гвинтівка;

42 пістолети.

Окрім цього, на облік поставлено майже 2,4 мільйона боєприпасів.

Кампанія триває

У поліції нагадують, що кампанія з декларування не завершена. Громадяни, які зберігають у себе знайдену або наявну зброю, можуть узаконити її у встановленому законом порядку.

Для цього необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

