На Донеччині тисячі одиниць зброї виходять "з тіні": декларують автомати, рушниці і гвинтівки

На Донеччині триває кампанія з декларування зброї – вже на обліку 2251 одиниця вогнепальної зброї.

Це стало відомо з повідомлення поліції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

Що задекларували

Серед задекларованої зброї:

  •  2060 одиниць автоматичної зброї;
  • 78 гладкоствольних рушниць;
  •  71 карабін і гвинтівка; 
  • 42 пістолети.

Окрім цього, на облік поставлено майже 2,4 мільйона боєприпасів.

Кампанія триває

У поліції нагадують, що кампанія з декларування не завершена. Громадяни, які зберігають у себе знайдену або наявну зброю, можуть узаконити її у встановленому законом порядку.

Для цього необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

Танків в декларуванні не має?
29.04.2026 12:07 Відповісти
То зараз бандюки "надекларують"...Цікаво скільки автоматів та короткостволів будуть законно мати різні "шукаючи - слідопити"
29.04.2026 12:13 Відповісти
 
 