На Донеччині тисячі одиниць зброї виходять "з тіні": декларують автомати, рушниці і гвинтівки
На Донеччині триває кампанія з декларування зброї – вже на обліку 2251 одиниця вогнепальної зброї.
Це стало відомо з повідомлення поліції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.
Що задекларували
Серед задекларованої зброї:
- 2060 одиниць автоматичної зброї;
- 78 гладкоствольних рушниць;
- 71 карабін і гвинтівка;
- 42 пістолети.
Окрім цього, на облік поставлено майже 2,4 мільйона боєприпасів.
Кампанія триває
У поліції нагадують, що кампанія з декларування не завершена. Громадяни, які зберігають у себе знайдену або наявну зброю, можуть узаконити її у встановленому законом порядку.
Для цього необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.
Забули пароль або логін? Відновити пароль