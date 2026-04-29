В Донецкой области тысячи единиц оружия выходят "из тени": декларируют автоматы, ружья и винтовки

В Донецкой области продолжается кампания по декларированию оружия - на учете уже находится 2251 единица огнестрельного оружия.

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что задекларировали

Среди задекларированного оружия:

2060 единиц автоматического оружия;

78 гладкоствольных ружей;

71 карабин и винтовка;

42 пистолета.

Кроме того, на учет поставлено почти 2,4 миллиона боеприпасов.

Читайте: Зеленский о легализации оружия: Все изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне

Кампания продолжается

В полиции напоминают, что кампания по декларированию не завершена. Граждане, которые хранят у себя найденное или имеющееся оружие, могут узаконить его в установленном законом порядке.

Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение полиции или позвонить на спецлинию 102.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем больше оружия будет в легальном обороте, тем больше будет преступлений, - Небитов