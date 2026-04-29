В Донецкой области тысячи единиц оружия выходят "из тени": декларируют автоматы, ружья и винтовки

В Донецкой области задекларировали более 2,2 тысячи единиц огнестрельного оружия

В Донецкой области продолжается кампания по декларированию оружия - на учете уже находится 2251 единица огнестрельного оружия.

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что задекларировали

Среди задекларированного оружия:

  •  2060 единиц автоматического оружия;
  • 78 гладкоствольных ружей;
  •  71 карабин и винтовка; 
  • 42 пистолета.

Кроме того, на учет поставлено почти 2,4 миллиона боеприпасов.

Кампания продолжается

В полиции напоминают, что кампания по декларированию не завершена. Граждане, которые хранят у себя найденное или имеющееся оружие, могут узаконить его в установленном законом порядке.

Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение полиции или позвонить на спецлинию 102.

Танків в декларуванні не має?
29.04.2026 12:07 Ответить
То зараз бандюки "надекларують"...Цікаво скільки автоматів та короткостволів будуть законно мати різні "шукаючи - слідопити"
29.04.2026 12:13 Ответить
 
 