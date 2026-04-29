В Донецкой области тысячи единиц оружия выходят "из тени": декларируют автоматы, ружья и винтовки
В Донецкой области продолжается кампания по декларированию оружия - на учете уже находится 2251 единица огнестрельного оружия.
Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Что задекларировали
Среди задекларированного оружия:
- 2060 единиц автоматического оружия;
- 78 гладкоствольных ружей;
- 71 карабин и винтовка;
- 42 пистолета.
Кроме того, на учет поставлено почти 2,4 миллиона боеприпасов.
Кампания продолжается
В полиции напоминают, что кампания по декларированию не завершена. Граждане, которые хранят у себя найденное или имеющееся оружие, могут узаконить его в установленном законом порядке.
Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение полиции или позвонить на спецлинию 102.
liwimta
29.04.2026 12:07
Віталій #613985
29.04.2026 12:13
