Ворог просунувся поблизу Берестка та Іванопілля на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Краматорського району на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Берестка (селище Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Іванопілля (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Бересток 

Іванопілля

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог просунувся на Харківщині та Донеччині.
  • Також зазначалося, що війська РФ просунулися поблизу Різниківки на Донеччині.

рашистська окупація щодня просувається в глиб України в той час"зелений зрадни" щодня "вішає лапшу" українському народу.що повинні зробити партнери.щоб цієї окупації не було...
03.05.2026 10:59 Відповісти
Діпстрайки, хуjajкі, продаж щолота ЦБ рф..
03.05.2026 18:26 Відповісти
 
 