В окупованому Маріуполі вивели з ладу телевежу - у військових РФ перебої зі зв’язком

У тимчасово окупованому Маріуполі після ураження телевежі виникли перебої зі зв’язком у російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що саме уразили

За його словами, Сили безпілотних систем вдарили по об’єкту, який використовувався як вузол зв’язку або дата-центр у будівлі телевежі.

"Унаслідок цього в місті виникли проблеми з інтернет-зв’язком у російських військових", – зазначив Андрющенко.

Також зафіксовані перебої з трансляцією пропагандистського контенту.

Які наслідки для міста

Окрім проблем зі зв’язком, у Маріуполі зафіксовано удари по електропідстанціях.

Це призвело до перебоїв з електропостачанням – частина міста залишилася без світла.

За попередніми даними, близько половини споживачів мають обмежений доступ до електрики або зв’язку.

Ураження ключової інфраструктури суттєво ускладнює координацію російських військ та їхню комунікацію.

Також це впливає на роботу систем пропаганди та управління на окупованій території.

