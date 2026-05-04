В оккупированном Мариуполе вывели из строя телебашню — у военных РФ перебои со связью

Во временно оккупированном Мариуполе после поражения телебашни у российских военных возникли перебои со связью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что именно поразили

По его словам, Силы беспилотных систем нанесли удар по объекту, который использовался как узел связи или дата-центр в здании телебашни.

"В результате в городе у российских военных возникли проблемы с интернет-связью", — отметил Андрющенко.

Также зафиксированы перебои с трансляцией пропагандистского контента.

Каковы последствия для города

Помимо проблем со связью, в Мариуполе зафиксированы удары по электроподстанциям.

Это привело к перебоям с электроснабжением – часть города осталась без света.

По предварительным данным, около половины потребителей имеют ограниченный доступ к электричеству или связи.

Поражение ключевой инфраструктуры существенно затрудняет координацию российских войск и их коммуникацию.

Также это влияет на работу систем пропаганды и управления на оккупированной территории.

зелений холуй андрющенко, навалюй щє.
сам вигадуєш свої байки, чи в 95 кварталі консультують?
04.05.2026 10:57 Ответить
Тамженашілюди. Як можна їх іліктрічіства лишати?!
04.05.2026 12:05 Ответить
 
 