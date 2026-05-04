В оккупированном Мариуполе вывели из строя телебашню — у военных РФ перебои со связью

Во временно оккупированном Мариуполе после поражения телебашни у российских военных возникли перебои со связью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно поразили

По его словам, Силы беспилотных систем нанесли удар по объекту, который использовался как узел связи или дата-центр в здании телебашни.

"В результате в городе у российских военных возникли проблемы с интернет-связью", — отметил Андрющенко.

Также зафиксированы перебои с трансляцией пропагандистского контента.

Читайте: Федоров перед началом "Рамштайна": Потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации

Каковы последствия для города

Помимо проблем со связью, в Мариуполе зафиксированы удары по электроподстанциям.

Это привело к перебоям с электроснабжением – часть города осталась без света.

По предварительным данным, около половины потребителей имеют ограниченный доступ к электричеству или связи.

Поражение ключевой инфраструктуры существенно затрудняет координацию российских войск и их коммуникацию.

Также это влияет на работу систем пропаганды и управления на оккупированной территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется, – Мадяр в интервью "The Economist"