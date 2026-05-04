На Гуляйпільському напрямку знизилась активність РФ: ворог перегруповується, - Волошин

Наразі на Гуляйпільському напрямку спостерігається спад бойової активності російських сил: після невдалих дій вони перегруповуються та відкладають строки захоплення населених пунктів.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зниження активності ворога після невдалих штурмів

"Щодо Гуляйпільського напрямку, то тут трохи зменшилась бойова активність, але тут Сили оборони України намагались перехопити ворожу ініціативу у проведенні штурмових дій. Ворог не мав суттєвих успіхів на ділянці фронту від Добропілля до північних околиць Гуляйполя, тому був змушений своє командування перекинути на іншу ділянку фронту біля населених пунктів Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Мирне та у напрямку Верхньої Терси", - сказав речник.

Перегрупування російських підрозділів і зміна тактики

Волошин додав, що, за даними розвідки, противник намагається змінити угруповання підрозділів, які брали участь у штурмових діях, оскільки вони фактично втратили свої наступальні спроможності й наразі будуть виведені в тил - до центрів підготовки, навчальних центрів і полігонів для відновлення боєздатності. Натомість на цю ділянку заходить інше вороже угруповання.

Перенесення термінів захоплення населених пунктів

Ворог був змушений завдяки вдалим діям Сил оборони України перенести терміни взяття під контроль певних населених пунктів, виходи на певні рубежі. Наприклад, ворог мав до 30 квітня захопити населені пункти Верхня Терса, Лугівське, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівка та Любицьке. Тепер ці терміни перенесені на більш пізніший період", - поінформував він.

За словами речника, ворог намагається дистанційно мінувати логістичні шляхи, щоб ізолювати підрозділи Сил оборони України на передніх позиціях, відрізати їх від постачання, а надалі - штурмувати та знищувати позиції ударами авіації, дронів і артилерійським вогнем, після чого проводити наступальні дії на цих позиціях.