На Гуляйпольском направлении снизилась активность РФ: враг перегруппировывается, - Волошин

В настоящее время на Гуляйпольском направлении наблюдается снижение боевой активности российских сил: после неудачных действий они перегруппировываются и откладывают сроки захвата населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Снижение активности врага после неудачных штурмов

"Что касается Гуляйпольского направления, то здесь боевая активность немного снизилась, но здесь Силы обороны Украины пытались перехватить инициативу противника в проведении штурмовых действий. Враг не добился существенных успехов на участке фронта от Доброполья до северных окраин Гуляйполя, поэтому был вынужден перебросить свое командование на другой участок фронта возле населенных пунктов Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное, Мирное и в направлении Верхней Терсы", - сказал пресс-секретарь.

Перегруппировка российских подразделений и смена тактики

Волошин добавил, что, по данным разведки, противник пытается изменить группировку подразделений, участвовавших в штурмовых действиях, поскольку они фактически утратили свои наступательные возможности и в настоящее время будут выведены в тыл - в центры подготовки, учебные центры и полигоны для восстановления боеспособности. Вместо этого на этот участок заходит другое вражеское группирование.

Перенос сроков захвата населенных пунктов

Враг был вынужден благодаря успешным действиям Сил обороны Украины перенести сроки взятия под контроль определенных населенных пунктов, выхода на определенные рубежи. Например, враг должен был до 30 апреля захватить населенные пункты Верхняя Терса, Луговское, Чаривное, Гуляйпольское, Воздвижовка и Любицкое. Теперь эти сроки перенесены на более поздний период", - сообщил он.

По словам спикера, враг пытается дистанционно минировать логистические пути, чтобы изолировать подразделения Сил обороны Украины на передовых позициях, отрезать их от снабжения, а в дальнейшем - штурмовать и уничтожать позиции ударами авиации, дронов и артиллерийским огнем, после чего проводить наступательные действия на этих позициях.