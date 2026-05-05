Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 336 120 осіб (+970 за добу), 11 917 танків, 41 386 артсистеми, 24 510 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 336 120 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб
- танків – 11 917 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 386 (+80) од.
- РСЗВ – 1 770 (+3) од.
- засоби ППО – 1 361 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.
- крилаті ракети – 4 584 (+0) од.
- кораблі – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од.
- спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.
Героям слава!!!
301!!! одиниця знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня та НРК присутні, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 94 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 336 000 це більше ніж все населення Казані.
Наземка загалом з початку року 30 156 од - половина від 25 року (60 426)
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦