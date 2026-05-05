Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 336 120 осіб (+970 за добу), 11 917 танків, 41 386 артсистеми, 24 510 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 336 120 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб
  • танків – 11 917 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 386 (+80) од.
  • РСЗВ – 1 770 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 361 (+4) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.
  • крилаті ракети – 4 584 (+0) од.
  • кораблі – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од.
  • спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.

Скільки окупантів ліквідовано 4 травня

Минув 4458 день москальсько-української війни.
301!!! одиниця знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня та НРК присутні, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 94 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 336 000 це більше ніж все населення Казані.
ППО !!!
Героям слава!!!
+10
Верифіковані рашистами втрати особового складу екіпажу патрульного катера, що "зіткнувся" з українським БЕКом біля Керченської протоки 30 квітня цього року:

ППО !!!
Героям слава!!!
Невдовзі 12000 танків !
з такими темпами знищення, бо танків в кацапів вже не залишилось практично, хіба "дедаваєваших дедов" періоду так званої "вов" т35, кв3, іс знімуть з п`ядесталів у містах і скрепно кинуть у бій, цих 12 тис і до 01.06.2026 не набереться !!!
Дивно чому в тексті слово "сотруднікі"...бо ******* фейком...
це про програнців кацапів, а вони підпорядковуться фсб, а там ще з часів червого комуно-нациста дф. джержіского одні тогваріщі і сотруднікі !!! тому думаю не фейк ...
Тицни правої кнопкою "миші" по цьому фото і вибери "Знайти зображення...".
"в неравном морском бою" (С)
Логістика чергова тисяча яка вже в червні буде статистичною помилкою. Доречі чотири доби травня і є тисяча по логістиці. Ще зарано прогнозувати, проте травень по авто середньодобово 255 од, рекордний квітень 214 од.
Наземка загалом з початку року 30 156 од - половина від 25 року (60 426)
Запряг ШІ, поміняв картинку, добавив НРК, підправив фон. Краще виглядає? ))
І ППОшечки!!! 🛬💥💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Виключно автору статті - в н6ас сьогодні травень місця, квітель пройшов місяць назад (Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.04.26 орієнтовно становлять).
