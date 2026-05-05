Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 336 120 человек (+970 за сутки), 11 917 танков, 41 386 артиллерийских систем, 24 510 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 336 120 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 336 120 (+970) человек
  • танков – 11 917 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 510 (+3) шт.
  • артиллерийских систем – 41 386 (+80) шт.
  • РСЗО – 1 770 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 361 (+4) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 274 030 (+1 968) шт.
  • крылатые ракеты – 4 584 (+0) шт.
  • кораблей – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 94 030 (+206) шт.
  • специальная техника – 4 170 (+2) ед.

+17
Минув 4458 день москальсько-української війни.
301!!! одиниця знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня та НРК присутні, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 94 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 336 000 це більше ніж все населення Казані.
05.05.2026 08:50 Ответить
+12
ППО !!!
Героям слава!!!
05.05.2026 08:00 Ответить
+10
Верифіковані рашистами втрати особового складу екіпажу патрульного катера, що "зіткнувся" з українським БЕКом біля Керченської протоки 30 квітня цього року:

05.05.2026 08:23 Ответить
ППО !!!
Героям слава!!!
05.05.2026 08:00 Ответить
Невдовзі 12000 танків !
05.05.2026 08:17 Ответить
з такими темпами знищення, бо танків в кацапів вже не залишилось практично, хіба "дедаваєваших дедов" періоду так званої "вов" т35, кв3, іс знімуть з п`ядесталів у містах і скрепно кинуть у бій, цих 12 тис і до 01.06.2026 не набереться !!!
05.05.2026 08:31 Ответить
Верифіковані рашистами втрати особового складу екіпажу патрульного катера, що "зіткнувся" з українським БЕКом біля Керченської протоки 30 квітня цього року:

05.05.2026 08:23 Ответить
Дивно чому в тексті слово "сотруднікі"...бо ******* фейком...
05.05.2026 08:31 Ответить
це про програнців кацапів, а вони підпорядковуться фсб, а там ще з часів червого комуно-нациста дф. джержіского одні тогваріщі і сотруднікі !!! тому думаю не фейк ...
05.05.2026 08:40 Ответить
Тицни правої кнопкою "миші" по цьому фото і вибери "Знайти зображення...".
05.05.2026 10:46 Ответить
"в неравном морском бою" (С)
05.05.2026 08:57 Ответить
05.05.2026 08:50 Ответить
05.05.2026 08:52 Ответить
Логістика чергова тисяча яка вже в червні буде статистичною помилкою. Доречі чотири доби травня і є тисяча по логістиці. Ще зарано прогнозувати, проте травень по авто середньодобово 255 од, рекордний квітень 214 од.
Наземка загалом з початку року 30 156 од - половина від 25 року (60 426)
05.05.2026 09:21 Ответить
Запряг ШІ, поміняв картинку, добавив НРК, підправив фон. Краще виглядає? ))
05.05.2026 09:25 Ответить
І ППОшечки!!! 🛬💥💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
05.05.2026 09:13 Ответить
Виключно автору статті - в н6ас сьогодні травень місця, квітель пройшов місяць назад (Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.04.26 орієнтовно становлять).
05.05.2026 10:28 Ответить
 
 