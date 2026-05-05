Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 336 120 человек (+970 за сутки), 11 917 танков, 41 386 артиллерийских систем, 24 510 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 336 120 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 336 120 (+970) человек
- танков – 11 917 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 510 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 41 386 (+80) шт.
- РСЗО – 1 770 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 361 (+4) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 274 030 (+1 968) шт.
- крылатые ракеты – 4 584 (+0) шт.
- кораблей – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 94 030 (+206) шт.
- специальная техника – 4 170 (+2) ед.
Героям слава!!!
301!!! одиниця знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня та НРК присутні, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 94 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 336 000 це більше ніж все населення Казані.
Наземка загалом з початку року 30 156 од - половина від 25 року (60 426)
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦