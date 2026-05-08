На війні в Україні загинули 19 громадян Кенії, завербованих Росією, — МЗС країни

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив про загибель громадян країни у війні в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу перед комітетом Сенату, пише на Le Monde.

За його словами, щонайменше 19 громадян Кенії, яких незаконно завербувала Росія, загинули на війні. Ще 32 особи вважаються зниклими безвісти.

Також міністр зазначив, що загалом у Кенії зафіксовано масштабну проблему незаконного вербування громадян для участі у бойових діях.

Масштаби вербування

За даними МЗС Кенії, наразі відомо про 291 громадянина, який став жертвою незаконного вербування з боку Росії.

Водночас розвідувальні служби Кенії раніше повідомляли про значно більші масштаби. За їхніми оцінками, понад 1000 кенійців могли бути залучені до участі у бойових діях на фронті в Україні.

Також відомо, що двоє громадян Кенії перебувають у полоні в Україні.

Дипломатичні контакти з Москвою

У березні міністр закордонних справ Кенії відвідував Москву, де проводив переговори з російськими дипломатами. Тоді обговорювалося питання припинення вербування громадян Кенії та можливість повернення тих, хто вже перебуває на фронті.

У Кенії наголошують, що продовжують працювати над захистом своїх громадян і припиненням незаконної участі у війні.