На війні в Україні загинули 19 громадян Кенії, завербованих Росією, — МЗС країни
Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив про загибель громадян країни у війні в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу перед комітетом Сенату, пише на Le Monde.
За його словами, щонайменше 19 громадян Кенії, яких незаконно завербувала Росія, загинули на війні. Ще 32 особи вважаються зниклими безвісти.
Також міністр зазначив, що загалом у Кенії зафіксовано масштабну проблему незаконного вербування громадян для участі у бойових діях.
Масштаби вербування
За даними МЗС Кенії, наразі відомо про 291 громадянина, який став жертвою незаконного вербування з боку Росії.
Водночас розвідувальні служби Кенії раніше повідомляли про значно більші масштаби. За їхніми оцінками, понад 1000 кенійців могли бути залучені до участі у бойових діях на фронті в Україні.
Також відомо, що двоє громадян Кенії перебувають у полоні в Україні.
Дипломатичні контакти з Москвою
У березні міністр закордонних справ Кенії відвідував Москву, де проводив переговори з російськими дипломатами. Тоді обговорювалося питання припинення вербування громадян Кенії та можливість повернення тих, хто вже перебуває на фронті.
У Кенії наголошують, що продовжують працювати над захистом своїх громадян і припиненням незаконної участі у війні.
ГУР
Цей вид "бізнесу" має дві обов'язкові ознаки:
1. Наявність работорговця
2. Наявність незгоди жертви, на його примусову експлуатацію.
Не завжди можна довести вину "вербовщика", у работоргівлі - часто, в хід ідуть "відмазки" на кшалт того, що йому не було відомо про кінцеву мету залучення завербованого, до здійснення протиправних дій. Ще ж треба довести і матеріальну зацікавленість вербовщика, у цій діяльності. А багато відмазуються чисто "гуманітарною направленістю" - надання можливості заробітку... Тому в тюрму іде ОДИН З СОТНІ, подібних "бізнесменів"...
Крім того, більшість завербованих ПРЕКРАСНО ЗНАЮТЬ, якого роду діяльністю вони будуть займаться... Це вони потім з себе "целок корчать", розказуючи, що їх "обманули" - щоб не відповідать за "найманство".
Просто у мене однокурсник, колись, співпрацював з міжнародними організаціями, які цими питаннями займалися (в основному, повіями - але тенденція та сама...).
Итальянец
Черный крест на груди итальянца, Ни резьбы, ни узора, ни глянца,- Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый... Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком! Как я грезил на волжском приволье Хоть разок прокатиться в гондоле! Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля! Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах. Разве среднего Дона излучина Иностранным ученым изучена? Нашу землю - Россию, Расею - Разве ты распахал и засеял? Нет! Тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Вырастал до размеров могильного... Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю - и нет справедливости Справедливее пули моей! Никогда ты здесь не жил и не был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах...
Ну, як, СХОЖЕ???