Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 339 190 осіб (+1 130 за добу), 11 919 танків, 41 630 артсистем, 24 538 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 339 190 осіб (+1 130 за добу), 11 919 танків, 41 630 артсистем, 24 538 ББМ.
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 339 190 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб
- танків – 11 919 (+1) од.
- бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 538 (+17) од.
- артилерійських систем – 41 630 (+91) од.
- РСЗВ – 1 778 (+2) од.
- засоби ППО – 1 370 (+5) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од.
- спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.
Відправляти звернення у розділ "прапавшиє без вести" без розгляду.
(Не пробуй розвести полеміку - я на скаргах та зверненнях, "собаку з'їв" - більше п'ятнадцяти років практики...).
За всю війну тільки чотири рази було більше за пів сотні за місяць
Липень 23-го 73
Червень 24-го 59
Червень 23-го 56
Березень 24-го 53
Якщо глянути по роках, то вже з 25-го "загрустілі іскандери, нє хахочут тополя", а білгородці взагалі розлюбили своє ППО
22/23/24/25/ц.р.
213/412/407/234/104
1 370 одиниць з початку вторгнення, відновити такі втрати ну хіба що в найближчі 100-200 років
459!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, спецтехніка та НРК файно, арта, ППО, та логістика супер.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 339 000 це більше ніж все населення Казані.
тому, про всяк випадок, пишемо "особового складу"