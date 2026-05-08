Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 339 190 осіб (+1 130 за добу), 11 919 танків, 41 630 артсистем, 24 538 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 339 190 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб
  • танків – 11 919 (+1) од.
  • бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 538 (+17) од.
  • артилерійських систем – 41 630 (+91) од.
  • РСЗВ – 1 778 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 370 (+5) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од.
  • спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.05.2026 07:08 Відповісти
Стабільний щоденний винос арти.
08.05.2026 07:03 Відповісти
Минув 4461 день москальсько-української війни.
459!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, спецтехніка та НРК файно, арта, ППО, та логістика супер.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 339 000 це більше ніж все населення Казані.
08.05.2026 08:56 Відповісти
Є цікава пропозиція - операторам БПЛА, які товчуть конкретних кацапів, чи спостерігають, через оптику, моменти полювання своїх "ударних" побратимів, десь архівувать ці відео. Більшість з цих "невдавшихся "асвабадитєлєв", у зведеннях кацапів числиться "прапавшими без вести". І за них МО Росії нічого платить не буде, родичам. Після війни кацапські мамки "задовбуть" нас слізними проханнями віддать їх "плєнних" синів, та чоловіків. (вони вже зараз це роблять). Ніякі доводи, що у нас їх немає, їх не запевнять. А от програма розпізнавання по обличчю зніме більшість пред'яв подібного роду...
08.05.2026 07:22 Відповісти
08.05.2026 07:50 Відповісти
Скиглення кацапосамок мене не турбує!
08.05.2026 07:58 Відповісти
Та я не за них переживаю, а за наших дівчат, у кацелярії МО... Це ж їм треба буде стільки "відписуваться"... А так буде легше. Присилатимуть кацапки фотографії свої "асвабадітєлєв", а дівчата їх відразу, в аналітичний відділ скидатимуть. Там програму запустили, прогнали, і отримали результат... І відразу відповідь кацапці: "Згідно з даними такими-то, від підрозділу такого-то, ваше "м'ясо" склеїло ласти" в такому-то районі, такої-то, області. Беріть лопату, приїжджайте, і шукайте...". Просто знаю, що таке "робота зі скаргами"... Сам ними займався, по роботі, а однокурсник працював у військовій прокуратурі. Сидів на скаргах і зверненнях. Так розказував, що прийшов туди, і отримав, для розгляду, скаргу колишньої вдови фронтовика. Та хотіла отримать надбавку до пенсії, по померлому від ран, чоловікові (була колись, така "мулька"). Ніякі доводи про те, що вона втратила на це право, тому що вийшла повторно , заміж (не за фронтовика), не допомагали... Бабка продовжувала писать, аж до Президента... Однокурсник, через вісім років, пішов на пенсію. То казав, що звернення припинилися через два роки... Бабка померла... Після неї , у архіві, залишився цілий том переписки...
08.05.2026 08:17 Відповісти
Стандартне розсилання-"за вашим запросом нічего не найдєно", позбавить дівчат з канцелярії МО проблем😁 Але було б прикольно, щоб самиці орків отримували передсмертний стоп кадр кормільца, ну і посмертний кадр фаршу👍🤣
08.05.2026 08:47 Відповісти
Продовжать писать далі... Канцелярія МО України "розориться" на конвертах, папері, і порошку для принтерів...
08.05.2026 08:53 Відповісти
В нас колишній прокурорський з відділу МПЗ під'їбав рідну прокуратуру...Було службове розслідування по СЗЧ, а там майже 100 листів паперу, і матеріали повинні були передати до прокуратури...але є положення що можна передавати скани...він взяв сфоткав на телефон і відправив по емейл...проходить півгодини..двінок з прокуратури і там мат перемат...дайте в номальному вигляді..как это печатать *****?...где столько краски?
08.05.2026 09:06 Відповісти
Не знаю про подібне - в мої часи електронне листування тільки зароджувалося - тому коментувать не буду...
08.05.2026 09:12 Відповісти
які конверти? який папір? ) 21-е століття на вулиці.
08.05.2026 09:31 Відповісти
А ти "в курсі", що в Росії є немало сіл, де й електролінії не підведені? Це у НАС - "21 століття"... А у них - 19-те..
08.05.2026 09:38 Відповісти
не в курсі, хоча таким дійсно не здивований. 9 чи 10 лямів квадратних кілометрів площі дуже важко інфраструктурно забезпечити, особливо коли колосальне бабло вивалюється на війни, на фінансування лояльних політиків і правлячих режимів за кордоном, розкрадається врешті-решт на всіх рівнях влади..
08.05.2026 09:56 Відповісти
Моє хоббі дивитись блогерів емігрантів в США. Дуже тішить їхня "цивілізація". Не у всіх містечках є оптоволоконний інтернет(в Україні в селі де з комунальних зручностей лише електрика, є оптоволоконний інтернет). Там де є, часто один провайдер, який надає неякісну послугу. Після урагану люди 2 тиждні сиділи без інтернету, хто працює з дому, виїжджали в інший штат працювати з готелю. Захід ще одного провайдере визвав ажіотаж. В місті на 180тис населення, немає відділення Амазон(у нас по селах Нова Пошта). Банківські послуги в США відстають від українських.
08.05.2026 10:24 Відповісти
У чому проблема для наших дівчат?
Відправляти звернення у розділ "прапавшиє без вести" без розгляду.
08.05.2026 08:48 Відповісти
Анатолію... Прочитай Закон України, "Про звернення громадян", і не мели дурниць... Ти просто не стикався з подібною "канцелярщиною"...
08.05.2026 08:51 Відповісти
На расії є громадяни?
08.05.2026 08:54 Відповісти
Без різниці... Закон не робить різниці між жителями України, і жителями інших країн...
(Не пробуй розвести полеміку - я на скаргах та зверненнях, "собаку з'їв" - більше п'ятнадцяти років практики...).
08.05.2026 08:59 Відповісти
дурня..
08.05.2026 10:33 Відповісти
Дякуємо, хлопці !
08.05.2026 07:48 Відповісти
ППО гарно - 13 за сім днів. Звісно що аномально, але було би добре, якби за місяць вийшло 50+.
08.05.2026 07:55 Відповісти
Було б доре і шанс є, зараз воно кучно зібралося навколо масквабада.
За всю війну тільки чотири рази було більше за пів сотні за місяць
Липень 23-го 73
Червень 24-го 59
Червень 23-го 56
Березень 24-го 53
Якщо глянути по роках, то вже з 25-го "загрустілі іскандери, нє хахочут тополя", а білгородці взагалі розлюбили своє ППО
22/23/24/25/ц.р.
213/412/407/234/104
1 370 одиниць з початку вторгнення, відновити такі втрати ну хіба що в найближчі 100-200 років
08.05.2026 12:38 Відповісти
полювати за ППО навкруги москви при тій щільноті яка зараз - дурне і малорезультативне діло. Туди треба просто послати якомога більше хибних цілей, а основні удари зосередити на оголених локаціях. Наприклад, якщо зняли з Алабуги, то було би гарно щоб туди долетіло декілька дронв, або хоч одна фламінга. Причому не у виробничі площі (бо те виробництво досить не складне, і тому швидко відновиться), а "промахнутись" прямо в общаги для персоналу, сюди 55°49'05.5"N 52°02'26.9"E і сюди 55°49'05.8"N 52°01'34.1"E (тут вже побудовані і заселені нові гуртожитки). Це викличе суттєву кризу з персоналом. А ще мабуть і рязанський НПЗ відновився, і на ЯНОС можно зробити ****** strike (вони цього навряд чи чекають), а поряд ще завітати на ярославську перевалочну нафтобазу (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) - там прямо на березі 50+ РВСів. Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
08.05.2026 13:24 Відповісти
около 1 339 190 человек человек?
08.05.2026 09:06 Відповісти
візуально вони Homo, а от по діям не скажеж
тому, про всяк випадок, пишемо "особового складу"
08.05.2026 09:37 Відповісти
з 24.02.22 по 7.04.26???
