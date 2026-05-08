Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 339 190 осіб (+1 130 за добу), 11 919 танків, 41 630 артсистем, 24 538 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 339 190 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб

танків – 11 919 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 538 (+17) од.

артилерійських систем – 41 630 (+91) од.

РСЗВ – 1 778 (+2) од.

засоби ППО – 1 370 (+5) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од.

спеціальна техніка – 4 173 (+1) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині прикордонники знешкодили дрон без жодного пострілу. ВIДЕО