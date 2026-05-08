РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5333 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 527 28

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 339 190 человек (+1 130 за сутки), 11 919 танков, 41 630 артиллерийских систем, 24 538 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 339 190 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек
  • танков – 11 919 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 538 (+17) единиц
  • артиллерийских систем – 41 630 (+91) единиц
  • РСЗО – 1 778 (+2) единиц
  • средств ПВО – 1 370 (+5) единиц
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 352 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 344 (+8) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817) единиц
  • крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 94 879 (+334) единиц
  • специальной техники – 4 173 (+1) единицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине пограничники обезвредили дрон без единого выстрела. ВИДЕО

Сколько оккупантов уже ликвидировано

Автор: 

армия РФ (22733) Генштаб ВС (8004) ликвидация (4360) уничтожение (9763)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 07:08 Ответить
+14
Стабільний щоденний винос арти.
показать весь комментарий
08.05.2026 07:03 Ответить
+11
Минув 4461 день москальсько-української війни.
459!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, спецтехніка та НРК файно, арта, ППО, та логістика супер.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 339 000 це більше ніж все населення Казані.
показать весь комментарий
08.05.2026 08:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стабільний щоденний винос арти.
показать весь комментарий
08.05.2026 07:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 07:08 Ответить
Є цікава пропозиція - операторам БПЛА, які товчуть конкретних кацапів, чи спостерігають, через оптику, моменти полювання своїх "ударних" побратимів, десь архівувать ці відео. Більшість з цих "невдавшихся "асвабадитєлєв", у зведеннях кацапів числиться "прапавшими без вести". І за них МО Росії нічого платить не буде, родичам. Після війни кацапські мамки "задовбуть" нас слізними проханнями віддать їх "плєнних" синів, та чоловіків. (вони вже зараз це роблять). Ніякі доводи, що у нас їх немає, їх не запевнять. А от програма розпізнавання по обличчю зніме більшість пред'яв подібного роду...
показать весь комментарий
08.05.2026 07:22 Ответить
маячня
показать весь комментарий
08.05.2026 07:50 Ответить
Скиглення кацапосамок мене не турбує!
показать весь комментарий
08.05.2026 07:58 Ответить
Та я не за них переживаю, а за наших дівчат, у кацелярії МО... Це ж їм треба буде стільки "відписуваться"... А так буде легше. Присилатимуть кацапки фотографії свої "асвабадітєлєв", а дівчата їх відразу, в аналітичний відділ скидатимуть. Там програму запустили, прогнали, і отримали результат... І відразу відповідь кацапці: "Згідно з даними такими-то, від підрозділу такого-то, ваше "м'ясо" склеїло ласти" в такому-то районі, такої-то, області. Беріть лопату, приїжджайте, і шукайте...". Просто знаю, що таке "робота зі скаргами"... Сам ними займався, по роботі, а однокурсник працював у військовій прокуратурі. Сидів на скаргах і зверненнях. Так розказував, що прийшов туди, і отримав, для розгляду, скаргу колишньої вдови фронтовика. Та хотіла отримать надбавку до пенсії, по померлому від ран, чоловікові (була колись, така "мулька"). Ніякі доводи про те, що вона втратила на це право, тому що вийшла повторно , заміж (не за фронтовика), не допомагали... Бабка продовжувала писать, аж до Президента... Однокурсник, через вісім років, пішов на пенсію. То казав, що звернення припинилися через два роки... Бабка померла... Після неї , у архіві, залишився цілий том переписки...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:17 Ответить
Стандартне розсилання-"за вашим запросом нічего не найдєно", позбавить дівчат з канцелярії МО проблем😁 Але було б прикольно, щоб самиці орків отримували передсмертний стоп кадр кормільца, ну і посмертний кадр фаршу👍🤣
показать весь комментарий
08.05.2026 08:47 Ответить
Продовжать писать далі... Канцелярія МО України "розориться" на конвертах, папері, і порошку для принтерів...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:53 Ответить
В нас колишній прокурорський з відділу МПЗ під'їбав рідну прокуратуру...Було службове розслідування по СЗЧ, а там майже 100 листів паперу, і матеріали повинні були передати до прокуратури...але є положення що можна передавати скани...він взяв сфоткав на телефон і відправив по емейл...проходить півгодини..двінок з прокуратури і там мат перемат...дайте в номальному вигляді..как это печатать *****?...где столько краски?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:06 Ответить
Не знаю про подібне - в мої часи електронне листування тільки зароджувалося - тому коментувать не буду...
показать весь комментарий
08.05.2026 09:12 Ответить
які конверти? який папір? ) 21-е століття на вулиці.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:31 Ответить
А ти "в курсі", що в Росії є немало сіл, де й електролінії не підведені? Це у НАС - "21 століття"... А у них - 19-те..
показать весь комментарий
08.05.2026 09:38 Ответить
не в курсі, хоча таким дійсно не здивований. 9 чи 10 лямів квадратних кілометрів площі дуже важко інфраструктурно забезпечити, особливо коли колосальне бабло вивалюється на війни, на фінансування лояльних політиків і правлячих режимів за кордоном, розкрадається врешті-решт на всіх рівнях влади..
показать весь комментарий
08.05.2026 09:56 Ответить
Моє хоббі дивитись блогерів емігрантів в США. Дуже тішить їхня "цивілізація". Не у всіх містечках є оптоволоконний інтернет(в Україні в селі де з комунальних зручностей лише електрика, є оптоволоконний інтернет). Там де є, часто один провайдер, який надає неякісну послугу. Після урагану люди 2 тиждні сиділи без інтернету, хто працює з дому, виїжджали в інший штат працювати з готелю. Захід ще одного провайдере визвав ажіотаж. В місті на 180тис населення, немає відділення Амазон(у нас по селах Нова Пошта). Банківські послуги в США відстають від українських.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:24 Ответить
У чому проблема для наших дівчат?
Відправляти звернення у розділ "прапавшиє без вести" без розгляду.
показать весь комментарий
08.05.2026 08:48 Ответить
Анатолію... Прочитай Закон України, "Про звернення громадян", і не мели дурниць... Ти просто не стикався з подібною "канцелярщиною"...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:51 Ответить
На расії є громадяни?
показать весь комментарий
08.05.2026 08:54 Ответить
Без різниці... Закон не робить різниці між жителями України, і жителями інших країн...
(Не пробуй розвести полеміку - я на скаргах та зверненнях, "собаку з'їв" - більше п'ятнадцяти років практики...).
показать весь комментарий
08.05.2026 08:59 Ответить
дурня..
показать весь комментарий
08.05.2026 10:33 Ответить
Дякуємо, хлопці !
показать весь комментарий
08.05.2026 07:48 Ответить
ППО гарно - 13 за сім днів. Звісно що аномально, але було би добре, якби за місяць вийшло 50+.
показать весь комментарий
08.05.2026 07:55 Ответить
Було б доре і шанс є, зараз воно кучно зібралося навколо масквабада.
За всю війну тільки чотири рази було більше за пів сотні за місяць
Липень 23-го 73
Червень 24-го 59
Червень 23-го 56
Березень 24-го 53
Якщо глянути по роках, то вже з 25-го "загрустілі іскандери, нє хахочут тополя", а білгородці взагалі розлюбили своє ППО
22/23/24/25/ц.р.
213/412/407/234/104
1 370 одиниць з початку вторгнення, відновити такі втрати ну хіба що в найближчі 100-200 років
показать весь комментарий
08.05.2026 12:38 Ответить
полювати за ППО навкруги москви при тій щільноті яка зараз - дурне і малорезультативне діло. Туди треба просто послати якомога більше хибних цілей, а основні удари зосередити на оголених локаціях. Наприклад, якщо зняли з Алабуги, то було би гарно щоб туди долетіло декілька дронв, або хоч одна фламінга. Причому не у виробничі площі (бо те виробництво досить не складне, і тому швидко відновиться), а "промахнутись" прямо в общаги для персоналу, сюди 55°49'05.5"N 52°02'26.9"E і сюди 55°49'05.8"N 52°01'34.1"E (тут вже побудовані і заселені нові гуртожитки). Це викличе суттєву кризу з персоналом. А ще мабуть і рязанський НПЗ відновився, і на ЯНОС можно зробити ****** strike (вони цього навряд чи чекають), а поряд ще завітати на ярославську перевалочну нафтобазу (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) - там прямо на березі 50+ РВСів. Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:24 Ответить
Минув 4461 день москальсько-української війни.
459!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, спецтехніка та НРК файно, арта, ППО, та логістика супер.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 339 000 це більше ніж все населення Казані.
показать весь комментарий
08.05.2026 08:56 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 08:58 Ответить
около 1 339 190 человек человек?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:06 Ответить
візуально вони Homo, а от по діям не скажеж
тому, про всяк випадок, пишемо "особового складу"
показать весь комментарий
08.05.2026 09:37 Ответить
з 24.02.22 по 7.04.26???
показать весь комментарий
08.05.2026 11:26 Ответить
 
 