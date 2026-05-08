Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 339 190 человек (+1 130 за сутки), 11 919 танков, 41 630 артиллерийских систем, 24 538 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 339 190 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек
- танков – 11 919 (+1) единиц
- боевых бронированных машин – 24 538 (+17) единиц
- артиллерийских систем – 41 630 (+91) единиц
- РСЗО – 1 778 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 370 (+5) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 352 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 344 (+8) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817) единиц
- крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 94 879 (+334) единиц
- специальной техники – 4 173 (+1) единицы.
Відправляти звернення у розділ "прапавшиє без вести" без розгляду.
(Не пробуй розвести полеміку - я на скаргах та зверненнях, "собаку з'їв" - більше п'ятнадцяти років практики...).
За всю війну тільки чотири рази було більше за пів сотні за місяць
Липень 23-го 73
Червень 24-го 59
Червень 23-го 56
Березень 24-го 53
Якщо глянути по роках, то вже з 25-го "загрустілі іскандери, нє хахочут тополя", а білгородці взагалі розлюбили своє ППО
22/23/24/25/ц.р.
213/412/407/234/104
1 370 одиниць з початку вторгнення, відновити такі втрати ну хіба що в найближчі 100-200 років
459!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня, спецтехніка та НРК файно, арта, ППО, та логістика супер.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 339 000 це більше ніж все населення Казані.
тому, про всяк випадок, пишемо "особового складу"