Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 339 190 человек (+1 130 за сутки), 11 919 танков, 41 630 артиллерийских систем, 24 538 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 339 190 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек

танков – 11 919 (+1) единиц

боевых бронированных машин – 24 538 (+17) единиц

артиллерийских систем – 41 630 (+91) единиц

РСЗО – 1 778 (+2) единиц

средств ПВО – 1 370 (+5) единиц

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 352 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 344 (+8) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817) единиц

крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 94 879 (+334) единиц

специальной техники – 4 173 (+1) единицы.

