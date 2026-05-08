Армія України є однією з "чотирьох надійних армій у Європі", - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Українська армія є однією з чоирьох надійних армій у Європі, її варто інтегрувати у НАТО якнайшвидше.
Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZDFheute.
Подробиці
За словами міністерки, Україна має бути інтегрована до НАТО "якомога швидше". Це у її власних інтересах.
Валтонен також зауважила, що Україна є однією з лише "чотирьох надійних армій у Європі" - поряд зі збройними силами Туреччини, Польщі та Фінляндії.
Також глава МЗС Фінляндії не виключає, що Дональд Трамп все ж може відмовитися від свого опору членству України в НАТО.
Вона зазначила, що він, зрештою, є "переговорником".
2. Андорра
3. Ліхтенштейн.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
2 Франція.
3 Польща по кількості і ********** озброєння навіть, деколи випереджає дві перших.