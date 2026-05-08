УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Членство України в НАТО
2 592 32

Армія України є однією з "чотирьох надійних армій у Європі", - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Армія України одна з найнадійніших у Європі: заява Валтонен

Українська армія є однією з чоирьох надійних армій у Європі, її варто інтегрувати у НАТО якнайшвидше.

Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZDFheute.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами міністерки, Україна має бути інтегрована до НАТО "якомога швидше". Це у її власних інтересах.

Валтонен також зауважила, що Україна є однією з лише "чотирьох надійних армій у Європі" - поряд зі збройними силами Туреччини, Польщі та Фінляндії.

Також глава МЗС Фінляндії не виключає, що Дональд Трамп все ж може відмовитися від свого опору членству України в НАТО.

Вона зазначила, що він, зрештою, є "переговорником".

Читайте: США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, - Рютте

Автор: 

Фінляндія (1436) членство в НАТО (1765) ЗСУ (8632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На рівні навіть Фінляндії?
показати весь коментар
08.05.2026 14:16 Відповісти
+4
Агласите пжалста весь отой ваш перелік отіх трьох надійних армій Європи, окрім ЗСУ, шоб ми могли це разом з вами оценити та пориготати.
показати весь коментар
08.05.2026 14:22 Відповісти
+4
Не знаю як Фінляндія, але поляки в цьому переліку точно зайві.
показати весь коментар
08.05.2026 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 💯% 👍💪✊👌👏🤝✌️🫡❤️‼️⚔️🇪🇺🇺🇦❤️‼️
показати весь коментар
08.05.2026 14:16 Відповісти
На рівні навіть Фінляндії?
показати весь коментар
08.05.2026 14:16 Відповісти
Дроны то упавшие нашли, надежные вы наши...
показати весь коментар
08.05.2026 14:16 Відповісти
Чого це він так німців відфутболив - без Гітлера вони були травоядними а потім через 5 р поклали всю Європу
показати весь коментар
08.05.2026 14:16 Відповісти
Взагалі-то, вона.
показати весь коментар
08.05.2026 15:01 Відповісти
Німці вона? Ну звиняйте.
показати весь коментар
08.05.2026 15:37 Відповісти
Я так полагаю, его утверждение основывается на фактах 39-года)))
показати весь коментар
08.05.2026 14:19 Відповісти
Агласите пжалста весь отой ваш перелік отіх трьох надійних армій Європи, окрім ЗСУ, шоб ми могли це разом з вами оценити та пориготати.
показати весь коментар
08.05.2026 14:22 Відповісти
Не знаю як Фінляндія, але поляки в цьому переліку точно зайві.
показати весь коментар
08.05.2026 14:24 Відповісти
Поляки хороші вояки, то ще Наполеон відмітив.
показати весь коментар
08.05.2026 14:49 Відповісти
Може й хороші, але Наполеон їх відмітив бо вони були чуть не єдиними союзниками Наполеона
показати весь коментар
08.05.2026 18:01 Відповісти
І не тільки Наполеон. Під час другої світової англійці теж іх відмітили. Там воювали польські пілоти. Під час бою з німцями вони переходили на польську мову і лупашили німців. Вони так німців ненавиділи що про все забували і спілкувались між собою по польськи. Англійцям то дуже не подобалось і пробували їх наставити на путь істинний, але то не помагало. Вони в бою діяли як один організм і результати в них були в рази кращі як в англічан. Потім англійці махнули рукою і не заважали їм німців бити, бачили що в них то добре виходить. Прийшлось англічанам вивчати що значить запєрдоль тего ... і курва. Літали збоку і прикривли, тим часом поляки йшли на карколомні ризики. В результаті поляки отримали більше нагород як англічани хоча їх було тільки 14% від англійських пілотів. Казали англіки що ними ненависть керує і примушує розмовляти по польськи і тут нічого не зробиш.
показати весь коментар
08.05.2026 22:14 Відповісти
Інтегрована, але без вступу. Щоб у разі чого "найсильніші" воювали, а європейці кайфували.
показати весь коментар
08.05.2026 14:26 Відповісти
100%
показати весь коментар
08.05.2026 15:12 Відповісти
Отакой, Türk Silahlı Kuvvetleri Турції це ж не Європа. Ну, Військо Польське то мабуть раз, а хто два та хто ж насправді три?
показати весь коментар
08.05.2026 14:32 Відповісти
Ну Турція все ж таки член НАТО. До того ж має найчисельніші збройні сили. Частково розташована в Європі.
показати весь коментар
08.05.2026 15:06 Відповісти
Сумнівно на рахунок Польщі.
показати весь коментар
08.05.2026 14:34 Відповісти
Не треба сумніви мати, кацап.
показати весь коментар
08.05.2026 14:46 Відповісти
Я не кацап.
показати весь коментар
08.05.2026 21:18 Відповісти
Тем більш не треба мати сумнівів шодо Війська Польського.
показати весь коментар
09.05.2026 06:34 Відповісти
Я так бачу не тільки мене зацікавила трійка " сильних військ" Європи перед Україною 😸
показати весь коментар
08.05.2026 14:35 Відповісти
1. Монако
2. Андорра
3. Ліхтенштейн.
показати весь коментар
08.05.2026 14:41 Відповісти
Ти Ватікан забув і Сан Маріно..
показати весь коментар
08.05.2026 14:51 Відповісти
Так каюсь
показати весь коментар
08.05.2026 14:53 Відповісти
то хто кому більш потрібний? НАТО нам, чи ми НАТІ?
показати весь коментар
08.05.2026 14:50 Відповісти
Ви НАТО щоб їх захищати, а вони вам щоб зброю давали і гроші.
показати весь коментар
08.05.2026 14:52 Відповісти
Это как Замполит! Пбудет ПисТеть что угодно, что бы самому не воевать!
показати весь коментар
08.05.2026 15:33 Відповісти
Армія України найнадійніша і найстійкіша тому воюйте, стримуйте нас від росії а ми ненавчені воювати , ми хочемо жити своє комфортне життя
показати весь коментар
08.05.2026 15:36 Відповісти
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
показати весь коментар
08.05.2026 16:07 Відповісти
1 Велика Британія.
2 Франція.
3 Польща по кількості і ********** озброєння навіть, деколи випереджає дві перших.
показати весь коментар
08.05.2026 16:58 Відповісти
Україна в цьому списку тільки завдяки величезних витрат західних грошей на оборону та безкоштовно імпорту за рахунок західних платників податків озброєнь. Та мільйонна армія більшість з яких покликана з примусу и зараз утримує росію від наступу по суті е європейська армія, проте який командує такі "талановиті воєначальники" як Зеленський та Сирський.
показати весь коментар
08.05.2026 18:39 Відповісти
 
 