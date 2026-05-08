Армия Украины является одной из "четырех надежных армий в Европе", - глава МИД Финляндии Валтонен
Украинская армия является одной из четырех надежных армий в Европе, ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО.
Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDFheute.
По словам министра, Украина должна быть интегрирована в НАТО "как можно скорее". Это в ее собственных интересах.
Валтонен также отметила, что Украина является одной из всего лишь "четырех надежных армий в Европе" - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.
Также глава МИД Финляндии не исключает, что Дональд Трамп все же может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО.
Она отметила, что он, в конце концов, является "переговорщиком".
2. Андорра
3. Ліхтенштейн.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
2 Франція.
3 Польща по кількості і ********** озброєння навіть, деколи випереджає дві перших.