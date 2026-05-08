Армия Украины является одной из "четырех надежных армий в Европе", - глава МИД Финляндии Валтонен

Украинская армия является одной из четырех надежных армий в Европе, ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDFheute.

По словам министра, Украина должна быть интегрирована в НАТО "как можно скорее". Это в ее собственных интересах.

Валтонен также отметила, что Украина является одной из всего лишь "четырех надежных армий в Европе" - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.

Также глава МИД Финляндии не исключает, что Дональд Трамп все же может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО.

Она отметила, что он, в конце концов, является "переговорщиком".

