Армия Украины является одной из "четырех надежных армий в Европе", - глава МИД Финляндии Валтонен

Украинская армия является одной из четырех надежных армий в Европе, ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDFheute.

По словам министра, Украина должна быть интегрирована в НАТО "как можно скорее". Это в ее собственных интересах.

Валтонен также отметила, что Украина является одной из всего лишь "четырех надежных армий в Европе" - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.

Также глава МИД Финляндии не исключает, что Дональд Трамп все же может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО.

Она отметила, что он, в конце концов, является "переговорщиком".

Читайте: США, Германия, Словакия и Венгрия пока против вступления Украины в НАТО, - Рютте

На 💯% 👍💪✊👌👏🤝✌️🫡❤️‼️⚔️🇪🇺🇺🇦❤️‼️
08.05.2026 14:16 Ответить
На рівні навіть Фінляндії?
08.05.2026 14:16 Ответить
Дроны то упавшие нашли, надежные вы наши...
08.05.2026 14:16 Ответить
Чого це він так німців відфутболив - без Гітлера вони були травоядними а потім через 5 р поклали всю Європу
08.05.2026 14:16 Ответить
Взагалі-то, вона.
08.05.2026 15:01 Ответить
Німці вона? Ну звиняйте.
08.05.2026 15:37 Ответить
Я так полагаю, его утверждение основывается на фактах 39-года)))
08.05.2026 14:19 Ответить
Агласите пжалста весь отой ваш перелік отіх трьох надійних армій Європи, окрім ЗСУ, шоб ми могли це разом з вами оценити та пориготати.
08.05.2026 14:22 Ответить
Не знаю як Фінляндія, але поляки в цьому переліку точно зайві.
08.05.2026 14:24 Ответить
Поляки хороші вояки, то ще Наполеон відмітив.
08.05.2026 14:49 Ответить
Може й хороші, але Наполеон їх відмітив бо вони були чуть не єдиними союзниками Наполеона
08.05.2026 18:01 Ответить
І не тільки Наполеон. Під час другої світової англійці теж іх відмітили. Там воювали польські пілоти. Під час бою з німцями вони переходили на польську мову і лупашили німців. Вони так німців ненавиділи що про все забували і спілкувались між собою по польськи. Англійцям то дуже не подобалось і пробували їх наставити на путь істинний, але то не помагало. Вони в бою діяли як один організм і результати в них були в рази кращі як в англічан. Потім англійці махнули рукою і не заважали їм німців бити, бачили що в них то добре виходить. Прийшлось англічанам вивчати що значить запєрдоль тего ... і курва. Літали збоку і прикривли, тим часом поляки йшли на карколомні ризики. В результаті поляки отримали більше нагород як англічани хоча їх було тільки 14% від англійських пілотів. Казали англіки що ними ненависть керує і примушує розмовляти по польськи і тут нічого не зробиш.
08.05.2026 22:14 Ответить
Інтегрована, але без вступу. Щоб у разі чого "найсильніші" воювали, а європейці кайфували.
08.05.2026 14:26 Ответить
100%
08.05.2026 15:12 Ответить
Отакой, Türk Silahlı Kuvvetleri Турції це ж не Європа. Ну, Військо Польське то мабуть раз, а хто два та хто ж насправді три?
08.05.2026 14:32 Ответить
Ну Турція все ж таки член НАТО. До того ж має найчисельніші збройні сили. Частково розташована в Європі.
08.05.2026 15:06 Ответить
Сумнівно на рахунок Польщі.
08.05.2026 14:34 Ответить
Не треба сумніви мати, кацап.
08.05.2026 14:46 Ответить
Я не кацап.
08.05.2026 21:18 Ответить
Я так бачу не тільки мене зацікавила трійка " сильних військ" Європи перед Україною 😸
08.05.2026 14:35 Ответить
1. Монако
2. Андорра
3. Ліхтенштейн.
08.05.2026 14:41 Ответить
Ти Ватікан забув і Сан Маріно..
08.05.2026 14:51 Ответить
Так каюсь
08.05.2026 14:53 Ответить
то хто кому більш потрібний? НАТО нам, чи ми НАТІ?
08.05.2026 14:50 Ответить
Ви НАТО щоб їх захищати, а вони вам щоб зброю давали і гроші.
08.05.2026 14:52 Ответить
Это как Замполит! Пбудет ПисТеть что угодно, что бы самому не воевать!
08.05.2026 15:33 Ответить
Армія України найнадійніша і найстійкіша тому воюйте, стримуйте нас від росії а ми ненавчені воювати , ми хочемо жити своє комфортне життя
08.05.2026 15:36 Ответить
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
08.05.2026 16:07 Ответить
1 Велика Британія.
2 Франція.
3 Польща по кількості і ********** озброєння навіть, деколи випереджає дві перших.
08.05.2026 16:58 Ответить
Україна в цьому списку тільки завдяки величезних витрат західних грошей на оборону та безкоштовно імпорту за рахунок західних платників податків озброєнь. Та мільйонна армія більшість з яких покликана з примусу и зараз утримує росію від наступу по суті е європейська армія, проте який командує такі "талановиті воєначальники" як Зеленський та Сирський.
08.05.2026 18:39 Ответить
 
 