Семеро учнів отруїлися невідомою речовиною у ліцеї на Одещині: правоохоронці встановлюють обставини

На Одещині семеро школярів отруїлись невідомою речовиною, яку принесла до ліцею їхня однокласниця.

Про це повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про інцидент?

Вдень 8 травня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено сімох учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади Ізмаїльського району з отруєнням невідомою речовиною.

Попередньо встановлено, що на перерві п’ятикласники вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після вживання пігулок усім стало зле.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей.

За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

Стан дітей

У коментарі "Суспільному" в Ізмаїльській поліції повідомили, що діти наразі перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає. 

діти (5503) ліцей (50) Одеська область (4031) отруєння (934) Ізмаїльський район (43)
Наркота в школі, нажаль, вже не рідкісиь(
08.05.2026 18:25 Відповісти
Не важко здогадатися , хто кришуе наркотрафiк.
08.05.2026 19:44 Відповісти
"..які одна з однокласниць принесла як вітаміни.."..Цим утиркам точно вітамінів бракувало?
08.05.2026 18:44 Відповісти
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
08.05.2026 18:48 Відповісти
Тю, якicь там пiгулки... Ондого, на цапорылii, москальськi недоноски в школi по 2-3 зернятка дурману шлобись, ще й чи лiкарня потiм вiдкачае - штирить конкретно.
08.05.2026 19:41 Відповісти
 
 