Семеро учнів отруїлися невідомою речовиною у ліцеї на Одещині: правоохоронці встановлюють обставини

На Одещині семеро школярів отруїлись невідомою речовиною, яку принесла до ліцею їхня однокласниця.

Про це повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про інцидент?

Вдень 8 травня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено сімох учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади Ізмаїльського району з отруєнням невідомою речовиною.

Попередньо встановлено, що на перерві п’ятикласники вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після вживання пігулок усім стало зле.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей.

За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

Стан дітей

У коментарі "Суспільному" в Ізмаїльській поліції повідомили, що діти наразі перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає.

