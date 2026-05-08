Семь учеников отравились неизвестным веществом в лицее на Одесщине: правоохранители устанавливают обстоятельства

В Одесской области семеро школьников отравились неизвестным веществом, которое принесла в лицей их одноклассница.

Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об инциденте?

Днем 8 мая в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлены семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской громады Измаильского района с отравлением неизвестным веществом.

Предварительно установлено, что на перемене пятиклассники приняли таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После приема таблеток всем стало плохо.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло вызвать отравление детей.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация происшествия.

Читайте также: Более 20 детей отравились в лагере на Львовщине. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция, — полиция

Состояние детей

В комментарии "Суспильному" в Измаильской полиции сообщили, что дети сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Читайте также: 5 детей госпитализированы с кишечной инфекцией во Львове, все они посещали один детский сад, — полиция