Семь учеников отравились неизвестным веществом в лицее на Одесщине: правоохранители устанавливают обстоятельства
В Одесской области семеро школьников отравились неизвестным веществом, которое принесла в лицей их одноклассница.
Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
Днем 8 мая в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлены семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской громады Измаильского района с отравлением неизвестным веществом.
Предварительно установлено, что на перемене пятиклассники приняли таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После приема таблеток всем стало плохо.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло вызвать отравление детей.
По результатам проверки будет дана правовая квалификация происшествия.
Состояние детей
В комментарии "Суспильному" в Измаильской полиции сообщили, что дети сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль