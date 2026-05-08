Семь учеников отравились неизвестным веществом в лицее на Одесщине: правоохранители устанавливают обстоятельства

В Измаильском районе полиция расследует факт отравления семерых лицеистов

В Одесской области семеро школьников отравились неизвестным веществом, которое принесла в лицей их одноклассница.

Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Днем 8 мая в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлены семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской громады Измаильского района с отравлением неизвестным веществом.

Предварительно установлено, что на перемене пятиклассники приняли таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После приема таблеток всем стало плохо.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло вызвать отравление детей.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация происшествия.

Состояние детей

В комментарии "Суспильному" в Измаильской полиции сообщили, что дети сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. 

Наркота в школі, нажаль, вже не рідкісиь(
08.05.2026 18:25 Ответить
Не важко здогадатися , хто кришуе наркотрафiк.
08.05.2026 19:44 Ответить
"..які одна з однокласниць принесла як вітаміни.."..Цим утиркам точно вітамінів бракувало?
08.05.2026 18:44 Ответить
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
08.05.2026 18:48 Ответить
Тю, якicь там пiгулки... Ондого, на цапорылii, москальськi недоноски в школi по 2-3 зернятка дурману шлобись, ще й чи лiкарня потiм вiдкачае - штирить конкретно.
08.05.2026 19:41 Ответить
 
 