Новости Пищевые отравления
5 детей госпитализированы с кишечной инфекцией во Львове, все они посещали один детский сад, - полиция

Госпитализированы дети с пищевым отравлением

Во Львове полиция расследует обстоятельства госпитализации детей с кишечной инфекцией.

Госпитализированы 5 детей

В полицию поступило сообщение от заместителя директора по медицинской части Львовской областной инфекционной клинической больницы о том, что в медучреждение были доставлены пять детей с кишечной инфекцией.

Как установили правоохранители, все дети являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений. В данное время полицейские проводят первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Открыто уголовное производство

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

