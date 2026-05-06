5 детей госпитализированы с кишечной инфекцией во Львове, все они посещали один детский сад, - полиция
Во Львове полиция расследует обстоятельства госпитализации детей с кишечной инфекцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Госпитализированы 5 детей
В полицию поступило сообщение от заместителя директора по медицинской части Львовской областной инфекционной клинической больницы о том, что в медучреждение были доставлены пять детей с кишечной инфекцией.
Как установили правоохранители, все дети являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений. В данное время полицейские проводят первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
Открыто уголовное производство
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
