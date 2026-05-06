5 дітей госпіталізовані з кишковою інфекцією у Львові, всі вони відвідували один дитсадок, - поліція

У Львові поліцейські розслідують обставини госпіталізації дітей з кишковою інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Госпіталізовано 5 дітей

До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні про те, що до медзакладу було доставлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією.

Як встановили правоохоронці, усі діти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей

Відкрито кримінальне провадження

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Читайте: Нардепи не труїлись у їдальні ВР: причина - норовірус