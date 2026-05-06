5 дітей госпіталізовані з кишковою інфекцією у Львові, всі вони відвідували один дитсадок, - поліція
У Львові поліцейські розслідують обставини госпіталізації дітей з кишковою інфекцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Госпіталізовано 5 дітей
До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні про те, що до медзакладу було доставлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією.
Як встановили правоохоронці, усі діти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи.
Відкрито кримінальне провадження
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.
