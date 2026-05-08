3 532 12

Україна вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. ВIДЕО

Уперше за 20 років збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У соцмережах публікують реакцію збірної України з хокею після виходу в елітний дивізіон.

Деталі

Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA. Україні для виходу в еліту потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше два підсумки: перемога над Японією в основний час, а також втрачене очко Польщею у заключній грі проти Литви.

Матч проти Японії Україна закінчила перемогою з рахунком 3:1. Після цього відбувся поєдинок Польща — Литва, який закінчився внічию.

Відтак, Польща втратила необхідні бали, щоб наздогнати Україну у таблиці, а українці фінішували у топ-2 таблиці.

Що відомо про повернення збірної України в елітний дивізіон ЧС з хокею

  • Для України це повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

    Востаннє серед найкращих команд світу Україна грала у 2007 році.

  • Загалом в елітному дивізіоні Україна провела дев'ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом "синьо-жовтих" в еліті було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.

Яким був шлях збірної України до еліти чемпіонату світу з хокею

  • 2007 рік — виліт з елітного дивізіону
  • 2008-2009 роки — дивізіон IB
  • 2010-2012 роки — дивізіон IA
  • 2013-2017 роки — перебування між дивізіонами IB та IA
  • 2018-2024 роки — дивізіон IB
  • 2025-2026 роки — дивізіон IA.

Ну нарештііііі
08.05.2026 23:41 Відповісти
Дяка Литві. Допомогли.
08.05.2026 23:42 Відповісти
Це тут, у мене, в Сосновці відбувається
08.05.2026 23:45 Відповісти
Неймовірно. Круто. Велетні!
08.05.2026 23:56 Відповісти
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
09.05.2026 00:07 Відповісти
Дякуэмо,хлопці. В такі часи... в таких умовах... ! Дякуємо.
09.05.2026 00:13 Відповісти
Цього разу справді молодці! Якщо не вилетять з елітного дивізіону одразу - стануть героями. Окремий респект - Христичу. Ще один доказ, що найкращим тменером для збірної Україри є українець. Доя наших футболістів таким був би Маркевич. На жаль, через комчнду з владних кабінетів його кандидатуру зарубали. Нагадаю, Маркевич збірну з футболу тренував деякий час і не програв жодного матчу.
09.05.2026 00:24 Відповісти
вилетять. Одразу. Війна нікуди не поділась і не скоро закінситься.
09.05.2026 01:04 Відповісти
Деякий час-скільки?Сам пішов-показав своє фе?А тепер мріє що покличуть?Ні той потяг пішов.
09.05.2026 08:02 Відповісти
Пока одни в окопах теряют конечности другие здоровые бычки шайбу гоняют по льду. В принципе, эта новость - суть этой войны, где лучшая часть общества умирает на фронте и от усталости в волонтерской работе, а вторая живет в параллельной вселенной с плясками и плядками откупаясь при этом донатами и видением бурной деятельности
09.05.2026 04:03 Відповісти
Нет пока команды-смотрел все матчи -очень много привезли сами себе.С Казахстаном так все 4 шайбы.В буллиты похоже не поверили и пробили слабо-никакого креатива.Есть куда стремиться.Поздравляю прежде всего Диму Христича-молодец добился,команде спасибо-но надо работать и работать
09.05.2026 08:00 Відповісти
Литовцы конечно сражались с поляками как львы и Украинцы молодчаги, рост команды очевиден, правда надо сказать что задержаться в компании с чеками, финнами, канадцами, американцами, шведами будет сложно. Надо срочно искать НХЛовцев с украинскими корнями.
09.05.2026 08:23 Відповісти
 
 