Україна вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. ВIДЕО

Уперше за 20 років збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Про це інформує Суспільне.

У соцмережах публікують реакцію збірної України з хокею після виходу в елітний дивізіон.

Деталі

Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA. Україні для виходу в еліту потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше два підсумки: перемога над Японією в основний час, а також втрачене очко Польщею у заключній грі проти Литви.

Матч проти Японії Україна закінчила перемогою з рахунком 3:1. Після цього відбувся поєдинок Польща — Литва, який закінчився внічию.

Відтак, Польща втратила необхідні бали, щоб наздогнати Україну у таблиці, а українці фінішували у топ-2 таблиці.

Що відомо про повернення збірної України в елітний дивізіон ЧС з хокею

Для України це повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Востаннє серед найкращих команд світу Україна грала у 2007 році.

Загалом в елітному дивізіоні Україна провела дев'ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом "синьо-жовтих" в еліті було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.

Яким був шлях збірної України до еліти чемпіонату світу з хокею

2007 рік — виліт з елітного дивізіону

2008-2009 роки — дивізіон IB

2010-2012 роки — дивізіон IA

2013-2017 роки — перебування між дивізіонами IB та IA

2018-2024 роки — дивізіон IB

2025-2026 роки — дивізіон IA.

