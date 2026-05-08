Україна вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. ВIДЕО
Уперше за 20 років збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У соцмережах публікують реакцію збірної України з хокею після виходу в елітний дивізіон.
Деталі
Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA. Україні для виходу в еліту потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше два підсумки: перемога над Японією в основний час, а також втрачене очко Польщею у заключній грі проти Литви.
Матч проти Японії Україна закінчила перемогою з рахунком 3:1. Після цього відбувся поєдинок Польща — Литва, який закінчився внічию.
Відтак, Польща втратила необхідні бали, щоб наздогнати Україну у таблиці, а українці фінішували у топ-2 таблиці.
Що відомо про повернення збірної України в елітний дивізіон ЧС з хокею
- Для України це повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.
Востаннє серед найкращих команд світу Україна грала у 2007 році.
- Загалом в елітному дивізіоні Україна провела дев'ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом "синьо-жовтих" в еліті було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.
Яким був шлях збірної України до еліти чемпіонату світу з хокею
- 2007 рік — виліт з елітного дивізіону
- 2008-2009 роки — дивізіон IB
- 2010-2012 роки — дивізіон IA
- 2013-2017 роки — перебування між дивізіонами IB та IA
- 2018-2024 роки — дивізіон IB
- 2025-2026 роки — дивізіон IA.
