УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7937 відвідувачів онлайн
Новини Відео Перемоги України ʙ хокеї
5 458 26

Україна вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. ВIДЕО

Уперше за 20 років збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У соцмережах публікують реакцію збірної України з хокею після виходу в елітний дивізіон.

Деталі

Сталося це за підсумками останнього туру дивізіону IA. Україні для виходу в еліту потрібно було, щоб реалізувалися щонайменше два підсумки: перемога над Японією в основний час, а також втрачене очко Польщею у заключній грі проти Литви.

Матч проти Японії Україна закінчила перемогою з рахунком 3:1. Після цього відбувся поєдинок Польща — Литва, який закінчився внічию.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Відтак, Польща втратила необхідні бали, щоб наздогнати Україну у таблиці, а українці фінішували у топ-2 таблиці.

Що відомо про повернення збірної України в елітний дивізіон ЧС з хокею

  • Для України це повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

    Востаннє серед найкращих команд світу Україна грала у 2007 році.

  • Загалом в елітному дивізіоні Україна провела дев'ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом "синьо-жовтих" в еліті було 9-те місце на чемпіонаті світу-2002.

Яким був шлях збірної України до еліти чемпіонату світу з хокею

  • 2007 рік — виліт з елітного дивізіону
  • 2008-2009 роки — дивізіон IB
  • 2010-2012 роки — дивізіон IA
  • 2013-2017 роки — перебування між дивізіонами IB та IA
  • 2018-2024 роки — дивізіон IB
  • 2025-2026 роки — дивізіон IA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеський хокеїст Гашек розкритикував НХЛ за присутність в лізі росіян, зокрема Овечкіна

Автор: 

Збірна України (155) спорт (1709) хокей (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Дяка Литві. Допомогли.
показати весь коментар
08.05.2026 23:42 Відповісти
+12
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
показати весь коментар
09.05.2026 00:07 Відповісти
+8
Ну нарештііііі
показати весь коментар
08.05.2026 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нарештііііі
показати весь коментар
08.05.2026 23:41 Відповісти
Дяка Литві. Допомогли.
показати весь коментар
08.05.2026 23:42 Відповісти
Це тут, у мене, в Сосновці відбувається
показати весь коментар
08.05.2026 23:45 Відповісти
Неймовірно. Круто. Велетні!
показати весь коментар
08.05.2026 23:56 Відповісти
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
показати весь коментар
09.05.2026 00:07 Відповісти
Дякуэмо,хлопці. В такі часи... в таких умовах... ! Дякуємо.
показати весь коментар
09.05.2026 00:13 Відповісти
В яких умовах? Що для нікчемного хокеїста змінилося в часах? Заброньовані чмошники займаються хєрнею. А дідів 50+ вже жодна учєбка брати не хоче. Хворі і ледь ходять. Без бзвп до фронта не допустять. Влк пише що вони ніби придатні. Короче сидять в тилу нічого не роблячи, отримують грошове забезпечення. Займають штатки і при цьому знаходяться між небом і землею. Тобто якоби солдати які не потраплять в бойові дії. А цілі команди аферистів від спорту і різних гівнячих тренерів і масажистів проживають свої найкращі жізні. Ха ха ха.
показати весь коментар
09.05.2026 08:41 Відповісти
Петро ...розумієте ...тут такак справа... звичайно можна відправити хокеїстів на фронт навчити ізастосуватию Можна і поварів відправити. Можна і баристів/футболістів в принципі може мо прожити і без кави/футболу. А можна навчити і відправити на фронт. 1. пенсів-лягавих 45-55 річних.Частину прокурорів/суддів. 3. Охороців Продовжувати? І ще Петро. Я частково угорець по мамі володію мовою на рівні рідної і мпілкуюсь з угорцями. Серед іншого була тут такадумка угорця: пілять як це виходить,що у країні війна . а вони по хокею виходять у найвищу лігу, а у нас(Угорщині) вбухують таку масу грошей а результату нема???? Багато хто з Европи тай й іншого західного світу через спорт узнаютьс що є така країна УКРАЇНА. Так що на мою думку Петро ви прави тільки частково.
показати весь коментар
09.05.2026 10:58 Відповісти
100% ви праві. Чудово пояснили.
показати весь коментар
09.05.2026 12:45 Відповісти
До чого тут спорт якщо ви балакаєте про загальну нерівність та несправедливість?З 2014 року триває агресія рф, якщо хтось вважає, що можно на 20-30 років забути про спорт, взагалі ліквідувати спортивну індустрію, а потім вона по наказу відродиться? це міф.
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
Цього разу справді молодці! Якщо не вилетять з елітного дивізіону одразу - стануть героями. Окремий респект - Христичу. Ще один доказ, що найкращим тменером для збірної Україри є українець. Доя наших футболістів таким був би Маркевич. На жаль, через комчнду з владних кабінетів його кандидатуру зарубали. Нагадаю, Маркевич збірну з футболу тренував деякий час і не програв жодного матчу.
показати весь коментар
09.05.2026 00:24 Відповісти
вилетять. Одразу. Війна нікуди не поділась і не скоро закінситься.
показати весь коментар
09.05.2026 01:04 Відповісти
Деякий час-скільки?Сам пішов-показав своє фе?А тепер мріє що покличуть?Ні той потяг пішов.
показати весь коментар
09.05.2026 08:02 Відповісти
Маркевич...хм... неоднозначна особа... Моуріньо українського розливу
показати весь коментар
09.05.2026 10:59 Відповісти
Моурінью - епатажний нарцис. Маокевич ніколи не був ні епатажним, ні нарцисом. Посередній і не баатий Металіст при Маркевичу входив у трійку найуспішніших українських команд, як і львівські Карпати, які при Маркевичу теж брали бронзу. Внша справа, що Маркевич не був зручним для власників клубів.
показати весь коментар
09.05.2026 13:56 Відповісти
Пока одни в окопах теряют конечности другие здоровые бычки шайбу гоняют по льду. В принципе, эта новость - суть этой войны, где лучшая часть общества умирает на фронте и от усталости в волонтерской работе, а вторая живет в параллельной вселенной с плясками и плядками откупаясь при этом донатами и видением бурной деятельности
показати весь коментар
09.05.2026 04:03 Відповісти
Ужэ раскручивают тему, шо самый большой волонтёр и платнык податкив для ЗСУ это донецкий татарчук, тот, каторый и привёл вайну в Украину.
а хде жэ ЗСУ, СБУ, народ, украинцы?
фсем пох..?
показати весь коментар
09.05.2026 09:26 Відповісти
Всхрюк не по теме
показати весь коментар
09.05.2026 09:54 Відповісти
Нет пока команды-смотрел все матчи -очень много привезли сами себе.С Казахстаном так все 4 шайбы.В буллиты похоже не поверили и пробили слабо-никакого креатива.Есть куда стремиться.Поздравляю прежде всего Диму Христича-молодец добился,команде спасибо-но надо работать и работать
показати весь коментар
09.05.2026 08:00 Відповісти
Литовцы конечно сражались с поляками как львы и Украинцы молодчаги, рост команды очевиден, правда надо сказать что задержаться в компании с чеками, финнами, канадцами, американцами, шведами будет сложно. Надо срочно искать НХЛовцев с украинскими корнями.
показати весь коментар
09.05.2026 08:23 Відповісти
Оцей посередній спорт посередніх спортсменів під час бойових дій брєд. Електорат з головами зеленських в захваті звичайно. Плодіть більше нікчем і буде більше стрілянини і різанини між тцк і прихильниками бубочки на вулицях. Феєрія брєда, і ніяк не спорта. Ха ха ха.
показати весь коментар
09.05.2026 08:46 Відповісти
Оцей посередній спорт посередніх спортсменів під час бойових дій брєд.
Слава ЗСУ!
Смерть Ѫуйлу!
показати весь коментар
09.05.2026 09:21 Відповісти
Молодцы. Хоть какие-то приятные эмоции.
показати весь коментар
09.05.2026 09:30 Відповісти
зважаючи на те, в якому стані зараз знаходиться вся спортивна галузь, то це величезне досягнення.
показати весь коментар
09.05.2026 10:57 Відповісти
Одні живуть в своє задоволення без обмежень, інші в ЗСУ "сплачують" своїм здоров'ям і життям за комфорт цих "героїв України". Але тільки з'являється більш фінансово-приваблива пропозиція, як ці "герої" відразу звалюють в іншу країну. От і весь "патріотизм" і "гордість" нації.
показати весь коментар
09.05.2026 12:58 Відповісти
 
 