Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. ВИДЕО

Впервые за 20 лет сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В соцсетях публикуют реакцию сборной Украины по хоккею после выхода в элитный дивизион.

Детали

Это произошло по итогам последнего тура дивизиона IA. Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы.

Матч против Японии Украина закончила победой со счетом 3:1. После этого состоялся поединок Польша — Литва, который закончился вничью.

Таким образом, Польша потеряла необходимые очки, чтобы догнать Украину в таблице, а украинцы финишировали в топ-2 таблицы.

Что известно о возвращении сборной Украины в элитный дивизион ЧМ по хоккею

  • Для Украины это возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

    Последний раз среди лучших команд мира Украина играла в 2007 году.

  • Всего в элитном дивизионе Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом "сине-желтых" в элите было 9-е место на чемпионате мира-2002.

Каким был путь сборной Украины в элиту чемпионата мира по хоккею

  • 2007 год — вылет из элитного дивизиона
  • 2008-2009 годы — дивизион IB
  • 2010-2012 годы — дивизион IA
  • 2013-2017 годы — пребывание между дивизионами IB и IA
  • 2018-2024 годы — дивизион IB
  • 2025–2026 годы — дивизион IA.

Топ комментарии
+12
Дяка Литві. Допомогли.
08.05.2026 23:42 Ответить
+12
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
09.05.2026 00:07 Ответить
+8
Ну нарештііііі
08.05.2026 23:41 Ответить
Це тут, у мене, в Сосновці відбувається
08.05.2026 23:45 Ответить
Неймовірно. Круто. Велетні!
08.05.2026 23:56 Ответить
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
09.05.2026 00:07 Ответить
Дякуэмо,хлопці. В такі часи... в таких умовах... ! Дякуємо.
09.05.2026 00:13 Ответить
В яких умовах? Що для нікчемного хокеїста змінилося в часах? Заброньовані чмошники займаються хєрнею. А дідів 50+ вже жодна учєбка брати не хоче. Хворі і ледь ходять. Без бзвп до фронта не допустять. Влк пише що вони ніби придатні. Короче сидять в тилу нічого не роблячи, отримують грошове забезпечення. Займають штатки і при цьому знаходяться між небом і землею. Тобто якоби солдати які не потраплять в бойові дії. А цілі команди аферистів від спорту і різних гівнячих тренерів і масажистів проживають свої найкращі жізні. Ха ха ха.
09.05.2026 08:41 Ответить
Петро ...розумієте ...тут такак справа... звичайно можна відправити хокеїстів на фронт навчити ізастосуватию Можна і поварів відправити. Можна і баристів/футболістів в принципі може мо прожити і без кави/футболу. А можна навчити і відправити на фронт. 1. пенсів-лягавих 45-55 річних.Частину прокурорів/суддів. 3. Охороців Продовжувати? І ще Петро. Я частково угорець по мамі володію мовою на рівні рідної і мпілкуюсь з угорцями. Серед іншого була тут такадумка угорця: пілять як це виходить,що у країні війна . а вони по хокею виходять у найвищу лігу, а у нас(Угорщині) вбухують таку масу грошей а результату нема???? Багато хто з Европи тай й іншого західного світу через спорт узнаютьс що є така країна УКРАЇНА. Так що на мою думку Петро ви прави тільки частково.
09.05.2026 10:58 Ответить
100% ви праві. Чудово пояснили.
09.05.2026 12:45 Ответить
До чого тут спорт якщо ви балакаєте про загальну нерівність та несправедливість?З 2014 року триває агресія рф, якщо хтось вважає, що можно на 20-30 років забути про спорт, взагалі ліквідувати спортивну індустрію, а потім вона по наказу відродиться? це міф.
09.05.2026 11:05 Ответить
Цього разу справді молодці! Якщо не вилетять з елітного дивізіону одразу - стануть героями. Окремий респект - Христичу. Ще один доказ, що найкращим тменером для збірної Україри є українець. Доя наших футболістів таким був би Маркевич. На жаль, через комчнду з владних кабінетів його кандидатуру зарубали. Нагадаю, Маркевич збірну з футболу тренував деякий час і не програв жодного матчу.
09.05.2026 00:24 Ответить
вилетять. Одразу. Війна нікуди не поділась і не скоро закінситься.
09.05.2026 01:04 Ответить
Деякий час-скільки?Сам пішов-показав своє фе?А тепер мріє що покличуть?Ні той потяг пішов.
09.05.2026 08:02 Ответить
Маркевич...хм... неоднозначна особа... Моуріньо українського розливу
09.05.2026 10:59 Ответить
Моурінью - епатажний нарцис. Маокевич ніколи не був ні епатажним, ні нарцисом. Посередній і не баатий Металіст при Маркевичу входив у трійку найуспішніших українських команд, як і львівські Карпати, які при Маркевичу теж брали бронзу. Внша справа, що Маркевич не був зручним для власників клубів.
09.05.2026 13:56 Ответить
Пока одни в окопах теряют конечности другие здоровые бычки шайбу гоняют по льду. В принципе, эта новость - суть этой войны, где лучшая часть общества умирает на фронте и от усталости в волонтерской работе, а вторая живет в параллельной вселенной с плясками и плядками откупаясь при этом донатами и видением бурной деятельности
09.05.2026 04:03 Ответить
Ужэ раскручивают тему, шо самый большой волонтёр и платнык податкив для ЗСУ это донецкий татарчук, тот, каторый и привёл вайну в Украину.
а хде жэ ЗСУ, СБУ, народ, украинцы?
фсем пох..?
09.05.2026 09:26 Ответить
Всхрюк не по теме
09.05.2026 09:54 Ответить
Нет пока команды-смотрел все матчи -очень много привезли сами себе.С Казахстаном так все 4 шайбы.В буллиты похоже не поверили и пробили слабо-никакого креатива.Есть куда стремиться.Поздравляю прежде всего Диму Христича-молодец добился,команде спасибо-но надо работать и работать
09.05.2026 08:00 Ответить
Литовцы конечно сражались с поляками как львы и Украинцы молодчаги, рост команды очевиден, правда надо сказать что задержаться в компании с чеками, финнами, канадцами, американцами, шведами будет сложно. Надо срочно искать НХЛовцев с украинскими корнями.
09.05.2026 08:23 Ответить
Оцей посередній спорт посередніх спортсменів під час бойових дій брєд. Електорат з головами зеленських в захваті звичайно. Плодіть більше нікчем і буде більше стрілянини і різанини між тцк і прихильниками бубочки на вулицях. Феєрія брєда, і ніяк не спорта. Ха ха ха.
09.05.2026 08:46 Ответить
Оцей посередній спорт посередніх спортсменів під час бойових дій брєд.
Слава ЗСУ!
Смерть Ѫуйлу!
09.05.2026 09:21 Ответить
Молодцы. Хоть какие-то приятные эмоции.
09.05.2026 09:30 Ответить
зважаючи на те, в якому стані зараз знаходиться вся спортивна галузь, то це величезне досягнення.
09.05.2026 10:57 Ответить
Одні живуть в своє задоволення без обмежень, інші в ЗСУ "сплачують" своїм здоров'ям і життям за комфорт цих "героїв України". Але тільки з'являється більш фінансово-приваблива пропозиція, як ці "герої" відразу звалюють в іншу країну. От і весь "патріотизм" і "гордість" нації.
09.05.2026 12:58 Ответить
 
 