Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. ВИДЕО

Впервые за 20 лет сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В соцсетях публикуют реакцию сборной Украины по хоккею после выхода в элитный дивизион.

Это произошло по итогам последнего тура дивизиона IA. Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы.

Матч против Японии Украина закончила победой со счетом 3:1. После этого состоялся поединок Польша — Литва, который закончился вничью.

Таким образом, Польша потеряла необходимые очки, чтобы догнать Украину в таблице, а украинцы финишировали в топ-2 таблицы.

Что известно о возвращении сборной Украины в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Для Украины это возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Последний раз среди лучших команд мира Украина играла в 2007 году.

Всего в элитном дивизионе Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом "сине-желтых" в элите было 9-е место на чемпионате мира-2002.

Каким был путь сборной Украины в элиту чемпионата мира по хоккею

2007 год — вылет из элитного дивизиона

2008-2009 годы — дивизион IB

2010-2012 годы — дивизион IA

2013-2017 годы — пребывание между дивизионами IB и IA

2018-2024 годы — дивизион IB

2025–2026 годы — дивизион IA.

