Від початку доби ворог 38 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 11 травня, агресор 38 разів атакував на фронті позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нововасилівка, Кореньок, Бачівськ, Рижівка, Товстодубове, Будки, Уланове, Безсалівка, Харківка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав сім штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районі Степногірського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

