Від початку доби ворог 38 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 11 травня, агресор 38 разів атакував на фронті позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нововасилівка, Кореньок, Бачівськ, Рижівка, Товстодубове, Будки, Уланове, Безсалівка, Харківка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.
  • На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав сім штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне.
  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районі Степногірського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

