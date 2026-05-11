С начала суток враг 38 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток понедельника, 11 мая, агрессор 38 раз обстрелял позиции Сил обороны Украины на фронте.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нововасильевка, Коренок, Бачевск, Рыжевка, Товстодубово, Будки, Уланово, Безсаловка, Харьковка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 29 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое. На Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях сегодня враг не проводил наступательных действий.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня противник начал семь штурмов в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Заречное, Озерное. Один бой продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Резниковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка, Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподогородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализнычное.

в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализнычное. На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районе Степногорского.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

