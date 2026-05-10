На фронте произошло 144 боевых столкновения: враг больше всего давит на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 10 мая, на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник задействовал для нанесения ударов 5002 дрона-камикадзе и осуществил 1541 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из девяти боевых столкновений, произошедших сегодня. Противник осуществил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Куриловки и Кившаровки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении агрессор начал 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподогородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергиевка и Новоалександровка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено пять единиц автомобильной техники, шесть орудий и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Чаривное, Доброполье, Зализнычное, Оленокстантиновка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

