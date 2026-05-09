Более 120 боевых столкновений произошло на фронте, наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 9 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Противник задействовал для поражения 4737 дронов-камикадзе и осуществил 1524 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 21 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано две вражеские штурмовые операции.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка, Синельниково и Нововасильевка. Одна из этих атак продолжается.

Смотрите также: Оккупанты применяют тяжелые гексакоптеры для минирования дорог на Славянском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

На Купянском направлении противник один раз штурмовал в сторону Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

По данным Генштаба, на Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Три из этих вражеских атак еще продолжаются.

Смотрите также: Тысячи иностранных добровольцев готовы присоединиться к "Хартии", но из-за нехватки средств их не могут завезти, — Бутусов. ВИДЕО

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Новоподогороднее. Одна из этих атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 оккупантов и 15 – ранено, уничтожено две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и два укрытия противника. Также повреждено три единицы автомобильной техники, 12 укрытий противника и четыре пушки. Уничтожено или подавлено 217 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки. Одна из этих атак продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Зализничного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижовка. Одна штурмовая операция врага еще продолжается.

На Ореховском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

Читайте: Войска РФ активизировали наступательные действия фактически по всему фронту. Присутствие ВСУ на Курщине сохраняется, - Сырский

На Приднепровском направлении противник не проводил атакующих действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.