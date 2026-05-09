Более 120 боевых столкновений произошло на фронте, наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб
Всего с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 9 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник задействовал для поражения 4737 дронов-камикадзе и осуществил 1524 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 21 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано две вражеские штурмовые операции.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка, Синельниково и Нововасильевка. Одна из этих атак продолжается.
На Купянском направлении противник один раз штурмовал в сторону Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.
По данным Генштаба, на Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Три из этих вражеских атак еще продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Новоподогороднее. Одна из этих атак продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 оккупантов и 15 – ранено, уничтожено две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и два укрытия противника. Также повреждено три единицы автомобильной техники, 12 укрытий противника и четыре пушки. Уничтожено или подавлено 217 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки. Одна из этих атак продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Зализничного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижовка. Одна штурмовая операция врага еще продолжается.
На Ореховском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Приднепровском направлении противник не проводил атакующих действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
