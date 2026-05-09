На фронте зафиксировано 51 боевое столкновение, из них 30 — на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 51.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 9 мая.

Удары РФ по Украине

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Рогозное, Волфино, Коренок, Атинское, Уланово и Кучеровка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 10 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано две штурмовые атаки противника.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково. Две из этих попыток продолжаются.

На Купянском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.

По данным Генштаба, на Славянском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Васильевка, Молодецкое и Новониколаевка. Две из этих атак еще продолжаются.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников в направлении Нового Запорожья, Рыбного, Цветково, Зализничного, Воздвижковки, Святопетровки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.