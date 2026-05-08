Зеленский посетил воинов 31-й ОМБр на Александровском направлении: враг не уменьшил интенсивность штурмов. ВИДЕО

Сегодня, 8 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая ведет оборону на Александровском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на направлении?

По словам главы государства, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.

"Несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил интенсивность штурмовых действий. Также был подробный доклад командира бригады об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Обсудили с командирами батальонов и рот актуальные вопросы: особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций", - говорится в сообщении.

Награды для наших воинов

Также Зеленский наградил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужність" II–III степеней и поблагодарил их за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета.

Зеленский Владимир боевые действия Александр Сырский война в Украине
Шкода справжніх військових професіоналів котрі повинні підігрувати і з розумним виразом обличчя щось показувати нашому головно командувачу.
08.05.2026 14:38 Ответить
клоун визіз з бункера..
08.05.2026 14:43 Ответить
Свій самий популярний номер продемонстрував перед військовими? 😂 Нагадаю:
«Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і переводить мене на іншу тему»
08.05.2026 14:51 Ответить
Зеленскій прийшов розказати воїнам про штурми кацапні. Я заплутався. Тут бурхливі оплески, чи просльозитись?
08.05.2026 15:11 Ответить
А єрмак з КабМіндічами і татаровим, були десь там в оцеплені, щоб орки ухилянта не украли собі, на парадобесіє???…
08.05.2026 15:11 Ответить
 
 