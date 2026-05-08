Зеленский посетил воинов 31-й ОМБр на Александровском направлении: враг не уменьшил интенсивность штурмов. ВИДЕО

Сегодня, 8 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая ведет оборону на Александровском направлении.

Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на направлении?

По словам главы государства, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.

"Несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил интенсивность штурмовых действий. Также был подробный доклад командира бригады об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Обсудили с командирами батальонов и рот актуальные вопросы: особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций", - говорится в сообщении.

Награды для наших воинов

Также Зеленский наградил наших защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужність" II–III степеней и поблагодарил их за службу, за стойкость и за защиту Украины и нашего суверенитета.

