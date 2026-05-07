РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5325 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
1 314 7

Россия уже фактически начала весенне-летнее наступление, - Трегубов

Российское наступление летом: что говорят в Силах обороны?

Российские оккупационные войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию. 

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На данный момент они уже наступают. Идет активная фаза весенней российской кампании. Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпают свои ресурсы и пойдут снова на пополнение, чтобы попытаться, возможно, сделать что-то летом.

На данный момент у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия активизировала наступление на Лиман и применяет трехтонные авиабомбы. Украинские войска держат оборону, - 60-я ОМБр

Трегубов отметил, что враг, как и раньше, мало использует бронетехнику, поскольку она малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную ступень защиты и превратить его в нечто, похожее на муравейник, все равно неэффективна. Ну, на него уйдет еще на один дрон больше. Поэтому на данный момент бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", - добавил спикер.

Читайте: В Сумской области армия РФ не имеет значительных успехов, - ГПСУ

Российское наступление

  • В конце апреля президент Зеленский заявил, что Украина располагает данными о том, где оккупанты готовят наступления весной и летом.
  • В Харьковской ОВА сообщили, что российские войска продолжают проверять возможные новые направления для будущих наступлений в Харьковской области.
  • По данным Bloomberg, президент Зеленский заявил западным союзникам, что уже этим летом Россия пойдет в очередное наступление. Страна нуждается в усилении противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее активно оккупанты атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

боевые действия (6001) Объединенные силы (597) наступление (264)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто заявляв, що весняний наступ вже зірвано?
"Ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей", - підкреслив президент"
/16 березня 2026/
показать весь комментарий
07.05.2026 12:08 Ответить
Немає і не було ніякого наступу, це все штурмові дії, єдиний кацапський наступ який був - це у 2022 році, все решта це штурми!
показать весь комментарий
07.05.2026 12:11 Ответить
."Станом на зараз вони ВЖЕ наступають Джерело: https://censor.net/ua/n4001936
А що вони раніше робили? Та теж саме.
показать весь комментарий
07.05.2026 12:21 Ответить
Цей осінньо-зимньо-весняно-літній наступ розпочали ще в 2022-му
показать весь комментарий
07.05.2026 12:29 Ответить
Наступ кацапи проводять з 2014 року, тільки різними способами. Цей вкид для того, щоб відволікти увагу від "плівок Міндіча"? Щоб не цікавилися, хто там такий загадковий Вова?
показать весь комментарий
07.05.2026 13:59 Ответить
розпочали власну утілізацію.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:00 Ответить
А як пожна починати наступ, якщо кількість вбитих росіян перевіщує кількість мобілізованих? Як же ж так?
показать весь комментарий
07.05.2026 15:09 Ответить
 
 