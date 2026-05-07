Россия уже фактически начала весенне-летнее наступление, - Трегубов

Российские оккупационные войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент они уже наступают. Идет активная фаза весенней российской кампании. Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпают свои ресурсы и пойдут снова на пополнение, чтобы попытаться, возможно, сделать что-то летом.

На данный момент у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", - сказал он.

Трегубов отметил, что враг, как и раньше, мало использует бронетехнику, поскольку она малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную ступень защиты и превратить его в нечто, похожее на муравейник, все равно неэффективна. Ну, на него уйдет еще на один дрон больше. Поэтому на данный момент бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", - добавил спикер.

Российское наступление

В конце апреля президент Зеленский заявил, что Украина располагает данными о том, где оккупанты готовят наступления весной и летом.

В Харьковской ОВА сообщили, что российские войска продолжают проверять возможные новые направления для будущих наступлений в Харьковской области.

По данным Bloomberg, президент Зеленский заявил западным союзникам, что уже этим летом Россия пойдет в очередное наступление. Страна нуждается в усилении противовоздушной обороны.

