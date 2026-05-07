Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, - Трегубов
Російські окупанційні війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз вони вже наступають. Іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються і підуть знову на ще одне поповнення та спробують може зробити щось влітку.
Станом на зараз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", - пояснив він.
Трегубов зазначив, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, оскільки вона малоефективна.
"Будь-яка спроба наварити на танк іще один додатковий ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", - додав речники.
Російський наступ
- Наприкінці квітня президент Зеленський заявив, що Україна володіє даними про те, де окупанти готують наступи навесні та влітку.
- В Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують перевіряти можливі нові напрямки для майбутніх наступів на Харківщині.
- За даними Bloomberg, президент Зеленський заявив західним союзникам, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ. Країна потребує посилення протиповітряної оборони.
А що вони раніше робили? Та теж саме.