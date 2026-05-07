Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, - Трегубов

Російський наступ влітку: що кажуть у Силах оборони?

Російські окупанційні війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію. 

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Станом на зараз вони вже наступають. Іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються і підуть знову на ще одне поповнення та спробують може зробити щось влітку.

Станом на зараз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", - пояснив він.

Трегубов зазначив, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, оскільки вона малоефективна.

"Будь-яка спроба наварити на танк іще один додатковий ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", - додав речники.

Російський наступ

  • Наприкінці квітня президент Зеленський заявив, що Україна володіє даними про те, де окупанти готують наступи навесні та влітку.
  • В Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують перевіряти можливі нові напрямки для майбутніх наступів на Харківщині.
  • За даними Bloomberg, президент Зеленський заявив західним союзникам, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ. Країна потребує посилення протиповітряної оборони.

А хто заявляв, що весняний наступ вже зірвано?
"Ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей", - підкреслив президент"
/16 березня 2026/
07.05.2026 12:08 Відповісти
Немає і не було ніякого наступу, це все штурмові дії, єдиний кацапський наступ який був - це у 2022 році, все решта це штурми!
07.05.2026 12:11 Відповісти
."Станом на зараз вони ВЖЕ наступають Джерело: https://censor.net/ua/n4001936
А що вони раніше робили? Та теж саме.
07.05.2026 12:21 Відповісти
Цей осінньо-зимньо-весняно-літній наступ розпочали ще в 2022-му
07.05.2026 12:29 Відповісти
Наступ кацапи проводять з 2014 року, тільки різними способами. Цей вкид для того, щоб відволікти увагу від "плівок Міндіча"? Щоб не цікавилися, хто там такий загадковий Вова?
07.05.2026 13:59 Відповісти
розпочали власну утілізацію.
07.05.2026 14:00 Відповісти
А як пожна починати наступ, якщо кількість вбитих росіян перевіщує кількість мобілізованих? Як же ж так?
