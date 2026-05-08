Зеленський відвідав воїнів 31-ї ОМБр на Олександрівському напрямку: ворог не зменшив інтенсивності штурмів. ВIДЕО
Сьогодні, 8 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація на напрямку?
За словами глави держави, він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій.
"Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр. Обговорили з командирами батальйонів і рот актуальні питання: особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК та підтримку напряму інновацій", - йдеться у повідомленні.
Відзнаки для наших воїнів
Також Зеленський відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів і подякував їм за службу, за стійкість і за захист України та нашого суверенітету.
