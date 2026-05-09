710 5

На фронті зафіксовано 51 боєзіткнення, з них 30 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Що відбувається на фронті 9 травня

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 51.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників в бік Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Ось воно Перемир'я Оманського Буратіно та його шефа Прутіна. Їжте лопатами. Головне що Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і навпаки Прутін береже одного з найцінніших своїх агентів. Поки це відбувається населення знищується в промислових масштабах і кінця цього не буде.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
09.05.2026 16:33 Відповісти
Ви не праві!Сьогодні на зупинці зпитав у пересічних на зупинці з торбами(пиво,щось міцне) куди прямуєте?Відповідь-"перемир'я,дрони не літають,обстрилів нема трамп сказав а ЗЕ і х...ло погодилось".Ще запитав про "парад" в мацкваабаді дивились.Відповіли,що ні,но бажали б подивитись що там.Рабів-малоросів так і тягне подивитись що там на імперіі,яка їх вбиває.І це не люди за 50.
09.05.2026 16:48 Відповісти
Впервые за эти годы в Харькове между отбоем тревоги в 02,49 мин и тревогой в 05, 55мин утра было тихо 3 часа подряд. Обычно именно в это время твари кошмарили город и область конечно массово. А уже позже пошло понеслось каждые час, полтора, бпл, разведчики итд! Такой вот мир.
09.05.2026 16:54 Відповісти
У Дніпрі нібито тихо
09.05.2026 18:05 Відповісти
Якись вова знову комусь бреше???!!!(((
09.05.2026 20:21 Відповісти
 
 