На фронті зафіксовано 51 боєзіткнення, з них 30 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 51.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано дві штурмові дії противника.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають.
На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.
За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
На Краматорському напрямку противник один раз атакував у бік Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка та Русин Яр.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників в бік Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмові дії ворога не зафіксовані.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
