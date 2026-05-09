На фронті зафіксовано 51 боєзіткнення, з них 30 - на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 51.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Також дивіться: 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провів успішну штурмову операцію на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував у бік Тихонівки.

Також дивіться: Зеленський відвідав воїнів 31-ї ОМБр на Олександрівському напрямку: ворог не зменшив інтенсивності штурмів. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників в бік Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Читайте: Ворог використовує Покровськ для накопичення особового складу та техніки: зафіксовано 90 танкову дивізію РФ, - 7 корпус ДШВ

На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.