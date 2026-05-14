УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19068 відвідувачів онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
4 578 19

У МЗС відреагували на закон РФ про введення військ за кордон

Георгій Тихий коментує закон РФ про застосування військ за кордоном

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ухвалення в Росії закону, який дозволяє застосовувати війська за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого журналістам.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Закон як сигнал світу про політику агресії

У відомстві заявили, що цей крок відкрито демонструє справжню політику Кремля. За словами Тихого, надання права використовувати війська під приводом захисту громадян фактично означає визнання агресії частиною державної стратегії Росії.

Він також провів історичну паралель і нагадав, що подібні аргументи використовувалися перед початком агресивних дій у Європі в минулому.

"Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", – зазначив речник МЗС.

У міністерстві підкреслили, що такі дії не мають нічого спільного із захистом громадян, а лише прикривають політику війни та тиску на інші країни.

Також читайте: МЗС на ультиматум РФ про Донбас: Москва прагне перепочинку, брехуни викриті

Спецтрибунал і відповідальність за агресію

У МЗС наголосили, що новий закон не змінює ситуацію для України, яка вже багато років протистоїть російській агресії. Водночас він стане додатковим доказом для міжнародної спільноти.

У відомстві звернули увагу, що найближчим часом очікується запуск роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Участь у відповідних рішеннях візьмуть десятки держав.

Також підкреслюється, що відповідальність нестимуть не лише керівники Кремля, а й ті, хто підтримує такі рішення на законодавчому рівні.

У МЗС додали, що ухвалення подібних законів лише посилює доказову базу для майбутніх судових процесів і не дозволить уникнути покарання.

Також читайте: Наруга над тілами полеглих українських бійців на Гуляйпільському напрямку: ОГП розпочав розслідування воєнного злочину РФ

Автор: 

МЗС (4317) росія (69977) Тихий Георгій (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Усіх хто є носієм паспорта с двоголовою куркою треба депортували у рідні *****
показати весь коментар
14.05.2026 00:21 Відповісти
+15
Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", - зазначив речник МЗС.

Хочу нагадати цьому "речнику"... Це "агресивне беззаконня" вже відбувається, стосовно України, з 2014 року... Але його начальник, "лідер світу", тоді любив шуткувати з цього приводу і розповідати про "сойдемся по середине", "сеньор голодомор" і т.д.
показати весь коментар
14.05.2026 00:18 Відповісти
+13
Військова агресія є злочином проти людства!
Пункт 2: І цей агресор засідає в Радбезі від імені людства.
показати весь коментар
14.05.2026 00:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військова агресія є злочином проти людства!
Пункт 2: І цей агресор засідає в Радбезі від імені людства.
показати весь коментар
14.05.2026 00:12 Відповісти
путин: "Там, где ступает нога русского солдата, то наше".
показати весь коментар
14.05.2026 00:16 Відповісти
Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", - зазначив речник МЗС.

Хочу нагадати цьому "речнику"... Це "агресивне беззаконня" вже відбувається, стосовно України, з 2014 року... Але його начальник, "лідер світу", тоді любив шуткувати з цього приводу і розповідати про "сойдемся по середине", "сеньор голодомор" і т.д.
показати весь коментар
14.05.2026 00:18 Відповісти
Усіх хто є носієм паспорта с двоголовою куркою треба депортували у рідні *****
показати весь коментар
14.05.2026 00:21 Відповісти
Тоді майже всю раду треба депортувати але вони не хочуть
показати весь коментар
14.05.2026 00:45 Відповісти
А носіїв паспорта з куркою, що зараз захищають Україну на фронті, теж будемо депортувати?
показати весь коментар
14.05.2026 07:56 Відповісти
Ти злузду зїхав? Дядько ???
показати весь коментар
14.05.2026 13:18 Відповісти
По-перше, ви (чемність - гарна риса, навіть в Інтернеті). По-друге, тіточка.
А по-третє, на жаль, були прецеденти. Поцікавьтеся у вільний час.
показати весь коментар
14.05.2026 13:40 Відповісти
А нашому МЗС обов'язково реагувати на будь яку фігню з кремля ?
показати весь коментар
14.05.2026 00:46 Відповісти
Треба створювати видимість дипломатичної роботи, бо її реальні результати трохи більше нуля.
показати весь коментар
14.05.2026 00:47 Відповісти
Може до всього світу дійде що кацапів потрібно ******* і викидати зі своїх країн як скажених собак щоб не прийшла біда
показати весь коментар
14.05.2026 00:48 Відповісти
- Куме! Хочете - дивину розкажу?
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
показати весь коментар
14.05.2026 01:05 Відповісти
Найцікавіше те що це реальна історія.😊
показати весь коментар
14.05.2026 01:57 Відповісти
Так я знаю... Анекдоти - це процентів на 80 - "реальні історії"... Саме так я пишу анекдоти . Частіш всього - у громадському транспорті, в чергах, та інших публічних місцях, "знаходжу"...
показати весь коментар
14.05.2026 05:44 Відповісти
Ось цей "твій анекдот" в більш розгорнутому вигляді : "У січні та лютому 2026 року кордон з Росією https://zona.media/article/2026/05/06/ee-ru перейшлидвоє громадян Естонії - 42-річний Рандо та 25-річний Данило («Медіазона» пише, що імена змінені з етичних міркувань). Гдовський районний суд Псковської області ухвалив узяти обох під варту у справі про незаконний перетин кордону, в березні арешт був продовжений до 2 червня.

Один із заарештованих, якого «Медіазона» називає Данилом, пояснив своє рішення перейти до Росії «кризою та багатьма життєвими обставинами», у тому числі «забороною російської мови в школах» і неможливістю знайти роботу в Естонії. За його словами, без знання естонської мови він «сам себе утримувати не міг» і «швидше за все залишився б бомжем». Він сподівається на отримання політичного притулку в Росії та згодом російського громадянства.Під час тримання під вартою, за його словами, їх відправляли на «огляд» до психіатричної лікарні, але в різні місця. Він згадав медичну частину при слідчому ізоляторі «Хрести» в Санкт-Петербурзі, де його «навіть не питали» та «зробили укол». «Медіазону» припускає, що йдеться про Санкт-Петербурзьку психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням."
показати весь коментар
14.05.2026 10:10 Відповісти
Ясно... Що і вимагалося довести... Нормальна людина у Росії "притулку" просить не буде...
показати весь коментар
14.05.2026 10:30 Відповісти
Ой, як Путіну дуже хочеться з цивілізації зробити російську помойку, точніше російський сортир. Чому Путін до сих пір не на лікуванні в кращій психлікарні? Вірно, ніяка медицина вже його не вилікує.
показати весь коментар
14.05.2026 05:41 Відповісти
На цей закон вже 12 років реагують наші збройні сили .
показати весь коментар
14.05.2026 08:11 Відповісти
Тут не реагувати на ху@ловські закони треба, а кремлівську агентуру, попів і гадалок вичавлювати звідусіль і в першу чергу з СБУ.
показати весь коментар
14.05.2026 08:16 Відповісти
 
 