У МЗС відреагували на закон РФ про введення військ за кордон

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ухвалення в Росії закону, який дозволяє застосовувати війська за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого журналістам.

Закон як сигнал світу про політику агресії

У відомстві заявили, що цей крок відкрито демонструє справжню політику Кремля. За словами Тихого, надання права використовувати війська під приводом захисту громадян фактично означає визнання агресії частиною державної стратегії Росії.

Він також провів історичну паралель і нагадав, що подібні аргументи використовувалися перед початком агресивних дій у Європі в минулому.

"Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", – зазначив речник МЗС.

У міністерстві підкреслили, що такі дії не мають нічого спільного із захистом громадян, а лише прикривають політику війни та тиску на інші країни.

Спецтрибунал і відповідальність за агресію

У МЗС наголосили, що новий закон не змінює ситуацію для України, яка вже багато років протистоїть російській агресії. Водночас він стане додатковим доказом для міжнародної спільноти.

У відомстві звернули увагу, що найближчим часом очікується запуск роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Участь у відповідних рішеннях візьмуть десятки держав.

Також підкреслюється, що відповідальність нестимуть не лише керівники Кремля, а й ті, хто підтримує такі рішення на законодавчому рівні.

У МЗС додали, що ухвалення подібних законів лише посилює доказову базу для майбутніх судових процесів і не дозволить уникнути покарання.

