У МЗС відреагували на закон РФ про введення військ за кордон
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ухвалення в Росії закону, який дозволяє застосовувати війська за кордоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого журналістам.
Закон як сигнал світу про політику агресії
У відомстві заявили, що цей крок відкрито демонструє справжню політику Кремля. За словами Тихого, надання права використовувати війська під приводом захисту громадян фактично означає визнання агресії частиною державної стратегії Росії.
Він також провів історичну паралель і нагадав, що подібні аргументи використовувалися перед початком агресивних дій у Європі в минулому.
"Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", – зазначив речник МЗС.
У міністерстві підкреслили, що такі дії не мають нічого спільного із захистом громадян, а лише прикривають політику війни та тиску на інші країни.
Спецтрибунал і відповідальність за агресію
У МЗС наголосили, що новий закон не змінює ситуацію для України, яка вже багато років протистоїть російській агресії. Водночас він стане додатковим доказом для міжнародної спільноти.
У відомстві звернули увагу, що найближчим часом очікується запуск роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Участь у відповідних рішеннях візьмуть десятки держав.
Також підкреслюється, що відповідальність нестимуть не лише керівники Кремля, а й ті, хто підтримує такі рішення на законодавчому рівні.
У МЗС додали, що ухвалення подібних законів лише посилює доказову базу для майбутніх судових процесів і не дозволить уникнути покарання.
Пункт 2: І цей агресор засідає в Радбезі від імені людства.
Хочу нагадати цьому "речнику"... Це "агресивне беззаконня" вже відбувається, стосовно України, з 2014 року... Але його начальник, "лідер світу", тоді любив шуткувати з цього приводу і розповідати про "сойдемся по середине", "сеньор голодомор" і т.д.
А по-третє, на жаль, були прецеденти. Поцікавьтеся у вільний час.
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
Один із заарештованих, якого «Медіазона» називає Данилом, пояснив своє рішення перейти до Росії «кризою та багатьма життєвими обставинами», у тому числі «забороною російської мови в школах» і неможливістю знайти роботу в Естонії. За його словами, без знання естонської мови він «сам себе утримувати не міг» і «швидше за все залишився б бомжем». Він сподівається на отримання політичного притулку в Росії та згодом російського громадянства.Під час тримання під вартою, за його словами, їх відправляли на «огляд» до психіатричної лікарні, але в різні місця. Він згадав медичну частину при слідчому ізоляторі «Хрести» в Санкт-Петербурзі, де його «навіть не питали» та «зробили укол». «Медіазону» припускає, що йдеться про Санкт-Петербурзьку психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням."