Від початку доби 13 травня на фронті відбулося 187 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби 13 травня на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. З них 24 – на Покровському напрямку та 22 – на Гуляйпільському.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця.

На Куп'янському напрямку наші оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Озерне.

На Слов’янському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 14 - поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог не проводив активних дій.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

