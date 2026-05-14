За минувшие сутки 13 мая на фронте произошло 187 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток 13 мая на фронте произошло 187 боевых столкновений. Из них 24 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6392 дрона-камикадзе и осуществил 2638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник совершил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Рыбалчино, Охримовка и Старица.

На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Озерное.

На Славянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили восемь вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка и Новоподогородное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 14 – ранено; уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, поврежден один танк, три единицы автомобильной техники, две пушки и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил активных действий.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвижевская, Зализнычное, Верхняя Терса, Цветково, Староукраинка и Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые операции в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

