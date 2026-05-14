РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15655 посетителей онлайн
Новости Сводка Генштаба
274 0

За минувшие сутки 13 мая на фронте произошло 187 боестолкновений, - Генштаб

Генштаб сообщил о 187 боевых столкновениях с начала суток

С начала суток 13 мая на фронте произошло 187 боевых столкновений. Из них 24 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6392 дрона-камикадзе и осуществил 2638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник совершил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Наиболее активно враг атакует на Константиновском и Покровском направлениях, всего на фронте – 57 боестолкновений, – Генштаб

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Рыбалчино, Охримовка и Старица.
  • На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Озерное.

На Славянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили восемь вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка и Новоподогородное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 14 – ранено; уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, поврежден один танк, три единицы автомобильной техники, две пушки и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил активных действий.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвижевская, Зализнычное, Верхняя Терса, Цветково, Староукраинка и Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
  • На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые операции в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: На фронте произошло 62 боестолкновения: больше всего враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (8033) боевые действия (6048) ВСУ (7667)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 