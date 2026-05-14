За минувшие сутки 13 мая на фронте произошло 187 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток 13 мая на фронте произошло 187 боевых столкновений. Из них 24 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6392 дрона-камикадзе и осуществил 2638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник совершил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Рыбалчино, Охримовка и Старица.
- На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Озерное.
На Славянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.
Силы обороны успешно отразили восемь вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка и Новоподогородное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 14 – ранено; уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, поврежден один танк, три единицы автомобильной техники, две пушки и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг не проводил активных действий.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвижевская, Зализнычное, Верхняя Терса, Цветково, Староукраинка и Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
- На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые операции в направлении Антоновки.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль