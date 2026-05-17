Оборонна продукція в Європі за два роки подорожчала на понад 50%, - глава Міноборони Естонії Певкур

Європейські країни спостерігають зростання цін на оборонні товари. За останні два роки ціни подекуди зросли більш як на 50% через збільшення видатків країн НАТО на оборону.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав на безпековій конференції імені Леннарта Мері у Таллінні, передає агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Подорожчання оборонної продукції

"Ціни зростають. Я постійно веду переговори зі своїм національним директором з питань озброєння. Ми бачимо, що коли ми купували щось два роки тому, а тепер хочемо збільшити обсяги закупівлі того самого товару, то ціна на деякі позиції зросла на 50-60%",- сказав очільник оборонного відомства Естонії.

Причини подорожчання

Стрімке подорожчання зброї та військової техніки відбувається на тлі того, що Європа стикнулась з необхідністю переозброєння.

Крім цього, як зазначає Bloomberg, Європі доводиться брати на себе основну частину постачань для України, оскільки США перемикають свою увагу на інші напрямки.

Певкур пов’язав дефіцит зброї на ринку з тим, що європейська оборонна промисловість не готова інвестувати у розширення потужностей, доки країни не підпишуть довгострокові контракти.

Він заявив, що Європа не має часу чекати до 2030 року, щоб покращити військову готовність, оскільки "найкращий час для Росії відтиснути НАТО" може настати вже цього або наступного року.

"Якщо промисловість не розуміє, що на ринку буде багато грошей, то ви запізнилися", – зауважив Певкур, додавши, що витрати мають залишатися на високому рівні протягом тривалого часу.

