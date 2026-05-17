"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО

Зранку 17 травня 2026 року війська РФ намагаються атакувати ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Перші деталі

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі було знешкоджено 279 ворожих БпЛА із 287.

