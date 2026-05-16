Атака РФ на Київщину: пошкоджено будинок та підприємство у Вишгородському районі

Ворог не припиняє атакувати Київщину. Минулої доби повітряна тривога в області оголошувалася декілька разів. На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Серед населення немає постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

За даними ОВА, наслідки атаки зафіксовано у Вишгородському районі.

Пошкоджено приватний будинок та територію комунального підприємства. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено сім транспортних засобів - вантажівки, трактор та легкові автомобілі.

На місцях одразу почали працювати всі необхідні оперативні служби.

Результат проєкту "Чисте небо"

Окрема вдячність нашим захисникам і захисницям із проєкту "Чисте небо". Лише за минулу добу на рубежах області вони знищили понад три десятки ворожих дронів. А за весь час роботи проєкту - вже понад 3,4 тисячі повітряних цілей.

