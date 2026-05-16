Атака РФ на Киевскую область: повреждены дом и предприятие в Вышгородском районе
Враг не прекращает атаковать Киевскую область. За последние сутки в области несколько раз объявлялась воздушная тревога. В Киевской области действовали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Среди населения пострадавших нет.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
По данным ОГА, последствия атаки зафиксированы в Вышгородском районе.
Поврежден частный дом и территория коммунального предприятия. Осколками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств - грузовики, трактор и легковые автомобили.
На местах сразу начали работать все необходимые оперативные службы.
Результат проекта "Чистое небо"
Отдельная благодарность нашим защитникам и защитницам из проекта "Чистое небо". Только за последние сутки на рубежах области они уничтожили более трех десятков вражеских дронов. А за все время работы проекта - уже более 3,4 тысячи воздушных целей.
