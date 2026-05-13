Дронная атака РФ на Киевскую область: поврежден дом в Вышгородском районе. ФОТО

Вооруженные силы РФ массированно атакуют территорию Киевской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в настоящее время фиксируются последствия атаки в Вышгородском районе. В результате вражеской атаки произошел пожар в частном доме. К счастью, пострадавших среди населения нет.

На месте происшествия уже работают все оперативные службы. Делаем все необходимое, чтобы ликвидировать последствия и помочь людям.

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"Воздушная атака продолжается. Прошу всех быть внимательными, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - подчеркивает глава области.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

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