Дронная атака РФ на Киевскую область: поврежден дом в Вышгородском районе. ФОТО
Вооруженные силы РФ массированно атакуют территорию Киевской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в настоящее время фиксируются последствия атаки в Вышгородском районе. В результате вражеской атаки произошел пожар в частном доме. К счастью, пострадавших среди населения нет.
На месте происшествия уже работают все оперативные службы. Делаем все необходимое, чтобы ликвидировать последствия и помочь людям.
"Воздушная атака продолжается. Прошу всех быть внимательными, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
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