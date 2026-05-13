Дронова атака РФ на Київщину: пошкоджено будинок у Вишгородському районі. ФОТО

Війська РФ масовано атакують ударними безпілотниками територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, наразі фіксуються наслідки атаки у Вишгородському районі. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає.

На місці події вже працюють усі оперативні служби. Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки та допомогти людям.

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"Повітряна атака триває. Прошу кожного бути уважним, не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх рідних", - наголошує очільник області.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

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