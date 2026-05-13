УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
1 904 5

Дронова атака РФ на Київщину: пошкоджено будинок у Вишгородському районі. ФОТО

Війська РФ масовано атакують ударними безпілотниками територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

За його словами, наразі фіксуються наслідки атаки у Вишгородському районі. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає.

На місці події вже працюють усі оперативні служби. Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки та допомогти людям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серія вибухів пролунала у Рівному: у частині міста зникло світло

Київщина після обстрілу

"Повітряна атака триває. Прошу кожного бути уважним, не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх рідних", - наголошує очільник області.

Читайте: РФ атакувала Одесу безпілотниками: загорілися авто, двоє постраждалих

Що передувало?

Читайте: Ворожі дрони влучили в електропідстанцію на Полтавщині: є знеструмлення

Автор: 

Київська область (4624) обстріл (36222) дрони (8684) Вишгородський район (91)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 