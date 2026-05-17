"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО
Утром 17 мая 2026 года войска РФ пытаются атаковать территорию Киевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Первые подробности
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте на видео работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ночью было уничтожено 279 вражеских БПЛА из 287.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль