Росія готує посилений наступ на Покровському напрямку: концентрують артилерію та безпілотні системи біля Покровська, - 7 корпус ДШВ

На Покровському напрямку російська армія нарощує артилерію та мережу дронових екіпажів для підтримки наступальних операцій у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У Покровській агломерації ворог суттєво нарощує присутність артилерії та намагається створити розгалужену мережу точок зльоту ворожих екіпажів БПЛА. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема, на напрямку Гришиного", - зазначили військові.

Спільна координація для протидії артилерії РФ

Для підвищення ефективності контрбатарейної боротьби 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України провів координаційну нараду за участю спецпідрозділу БПАК Lasar’s Group та 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Учасники проаналізували нинішній характер дій ворога та визначили пріоритетні завдання для взаємної роботи.

Серед ухвалених рішень: задіяти спільні екіпажі БпС 7-го корпусу ДШВ та 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра". Підвищити якість повітряної розвідки для ефективного виявлення та ураження артилерії, яку ворог посилено маскує.

Також учасники наради домовилися наростити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть виключно по артилерії та точках зльоту російських операторів БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 195 боєзіткнень: найбільше боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб