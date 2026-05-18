Новости Боевые действия на Покровском направлении
Россия готовит усиленное наступление на Покровском направлении: концентрируют артиллерию и беспилотные системы возле Покровска, - 7-й корпус ДШВ

Покровское направление: армия РФ усиливает артиллерийское давление и дроновые атаки

На Покровском направлении российская армия наращивает артиллерию и сеть дроновых экипажей для поддержки наступательных операций в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В Покровской агломерации враг существенно наращивает присутствие артиллерии и пытается создать разветвленную сеть точек взлета вражеских экипажей БПЛА. Эти силы и средства враг применяет для поддержки собственных наступательных действий, в частности, на направлении Гришино", - отметили военные.

Совместная координация для противодействия артиллерии РФ

Для повышения эффективности контрбатарейной борьбы 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины провел координационное совещание с участием спецподразделения БПАК Lasar’s Group и 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра".

Участники проанализировали нынешний характер действий врага и определили приоритетные задачи для совместной работы.

Среди принятых решений: задействовать совместные экипажи БПС 7-го корпуса ДШВ и 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра". Повысить качество воздушной разведки для эффективного обнаружения и поражения артиллерии, которую враг усиленно маскирует.

Также участники совещания договорились увеличить количество вылетов экипажей, которые будут работать исключительно по артиллерии и точкам взлета российских операторов БПЛА.

А наступ на малу токмачку готує?
18.05.2026 14:00 Ответить
Як нещодавно сказав один відомий кацапський пропагандон "Малая Токмачка-ето уже мєм такой, сколько раз єйо бралі".
18.05.2026 14:09 Ответить
 
 