У Дніпрі через атаку РФ поранено 5 людей: двоє у важкому стані, - ОВА (оновлено)

Удар по Дніпру 19 травня, вночі, стан постраждалих

Двоє людей дістали поранення через ворожу атаку на Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ

Обоє постраждалих госпіталізовані.

Чоловік 40 років перебуває у важкому стані. 25-річний постраждалий — у стані середньої тяжкості, - додав Ганжа. 

Оновлена інформація

О 01:31 Ганжа повідомив пр 5 поранених унаслідок удару росіян по Дніпру.

Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Новина доповнюється.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 20 травня російські окупанти атакували Харків та Дніпро.

Дніпро, атака, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Ганжа Олександр
