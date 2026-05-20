У Дніпрі через атаку РФ поранено 5 людей: двоє у важкому стані, - ОВА (оновлено)

Двоє людей дістали поранення через ворожу атаку на Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ

Обоє постраждалих госпіталізовані.

Чоловік 40 років перебуває у важкому стані. 25-річний постраждалий — у стані середньої тяжкості, - додав Ганжа.

Оновлена інформація

О 01:31 Ганжа повідомив пр 5 поранених унаслідок удару росіян по Дніпру.

Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 20 травня російські окупанти атакували Харків та Дніпро.

