Трамп заявив про створення "імперії безпілотників" прямо на даху Білого дому, - ЗМІ

Трамп буде захищати Білий дім дронамии

Зусиллями президента США Дональда Трампа Білий дім готується до масштабної трансформації та перетворення на оборонну фортецю. Лідер США анонсував створення спеціального "порту" для безпілотників прямо на даху історичної будівлі.

Про цей йдеться у матеріалі видання The Telegraph, на яке посилається Цензор.НЕТ.

Білий дім і нова оборонна роль

Дональд Трамп показав журналістам будівельний майданчик бальної зали, яку почали прибудовувати до Білого дому.

Він назвав майбутню залу "чимось неймовірним" і заявив, що об’єкт матиме не лише представницьке, а й оборонне значення.

"На даху у нас буде найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили", – заявив Трамп.

За його словами, нова інфраструктура буде частиною ширшої системи безпеки. Президент підкреслив, що частина об’єкта прихована від сторонніх.

"Нижня частина бальної зали набагато складніша, ніж верхня", – пояснив він.

Дрони, підземні кімнати і політичні суперечки

Трамп заявив, що під будівлею розташовані важливі приміщення, про які не можна розкривати деталей.

"Ви не бачите поверхів, які знаходяться тут, внизу. А там є дуже, дуже важливі кімнати, дуже, найважливіші. Це була єдина можливість для військових щось зробити", – зазначив він.

Водночас він наголосив, що новий об’єкт буде використовуватися як "порт" для дронів із можливістю розміщення великої кількості безпілотників.

"Дах, захищений від дронів, знову ж таки, все герметично, і все це, що ви бачите, повністю герметично, і ми використовуємо його як порт для дронів", – сказав Трамп.

Проєкт уже викликав політичні суперечки у США. Демократи назвали його надмірним і заблокували фінансування. Республіканці заявили, що планують повторно винести законопроєкт на розгляд Сенату. 

Йому в дурку треба
20.05.2026 02:04 Відповісти
20.05.2026 02:04 Відповісти
Це дорого!!! )))
20.05.2026 02:51 Відповісти
20.05.2026 02:51 Відповісти
Ну, всяк дешевше, ніж перетворити власну країну на дурку.
20.05.2026 03:28 Відповісти
20.05.2026 03:28 Відповісти
забудьте - це черговий брід,
завтра все буде по іншому....
20.05.2026 02:10 Відповісти
20.05.2026 02:10 Відповісти
Коли збудують бальну залу - імперію перенесуть туди!
Запрошувати будуть виключно дівчат, що посіли перші місця на конкурсах краси... Трамп займе місце Епштейна!
20.05.2026 02:14 Відповісти
20.05.2026 02:14 Відповісти
По дивних обіцянках Зеленського він вже переплюнув. 😁
20.05.2026 02:19 Відповісти
20.05.2026 02:19 Відповісти
Немає необхідності для Трампа створення "імперії безпілотників" прямо на даху Білого дому, тому, що поряд є Пентагон, де є все, що потрібно.

Пентагон розташований досить близько від Білого дому, їх розділяє відстань приблизно у 5 кілометрів.

Білий дім знаходиться у самому Вашингтоні (округ Колумбія), а Пентагон - на іншому березі річки в Арлінгтоні (штат Вірджинія).
20.05.2026 02:23 Відповісти
20.05.2026 02:23 Відповісти
Mіж ними є пряме сполучення (Синя лінія метрополітену Вашингтона), а сама поїздка триває близько 15 хвилин.
20.05.2026 02:25 Відповісти
20.05.2026 02:25 Відповісти
кацапи - як відремонтуєте туапсе, докладіть!
хлопці знають вже маршрут!
20.05.2026 02:26 Відповісти
20.05.2026 02:26 Відповісти
перше запитання трампа до будь кого,
в тебе гроші є?
а копалини?
таксіст таксістом....
20.05.2026 02:44 Відповісти
20.05.2026 02:44 Відповісти
Мєланку на дах Бiлого Дому! Захищати файли Епштейна.
20.05.2026 02:49 Відповісти
20.05.2026 02:49 Відповісти
не будете захищяти Україну? - завтра будете мати вологодський конвой,
і мало хто, як вчить історія, з туда повертається...
20.05.2026 03:02 Відповісти
20.05.2026 03:02 Відповісти
Карлсон, який живе без даху в голові.
20.05.2026 04:30 Відповісти
20.05.2026 04:30 Відповісти
140 міліїонів гривней точно було не в цю заставу-гуйню використати,,,
який тренер так і команда грає....
ребро-зелене *****
20.05.2026 04:56 Відповісти
20.05.2026 04:56 Відповісти
Як сумно.... А була така країна....
Цікаво, а в них теж серіал " Слуга урода " показували???
20.05.2026 05:01 Відповісти
20.05.2026 05:01 Відповісти
Я знаю как помочь Трампону спасти Вселенную от рептилоидов. Ему надо пересадить мозг.
20.05.2026 05:08 Відповісти
20.05.2026 05:08 Відповісти
Не знаю що там буде з дахом Білого дома але в Трампа дах точно поїхав причому в різні боки.
20.05.2026 05:12 Відповісти
20.05.2026 05:12 Відповісти
 
 