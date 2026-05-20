Трамп заявив про створення "імперії безпілотників" прямо на даху Білого дому, - ЗМІ

Зусиллями президента США Дональда Трампа Білий дім готується до масштабної трансформації та перетворення на оборонну фортецю. Лідер США анонсував створення спеціального "порту" для безпілотників прямо на даху історичної будівлі.

Про цей йдеться у матеріалі видання The Telegraph, на яке посилається Цензор.НЕТ.

Білий дім і нова оборонна роль

Дональд Трамп показав журналістам будівельний майданчик бальної зали, яку почали прибудовувати до Білого дому.

Він назвав майбутню залу "чимось неймовірним" і заявив, що об’єкт матиме не лише представницьке, а й оборонне значення.

"На даху у нас буде найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили", – заявив Трамп.

За його словами, нова інфраструктура буде частиною ширшої системи безпеки. Президент підкреслив, що частина об’єкта прихована від сторонніх.

"Нижня частина бальної зали набагато складніша, ніж верхня", – пояснив він.

Дрони, підземні кімнати і політичні суперечки

Трамп заявив, що під будівлею розташовані важливі приміщення, про які не можна розкривати деталей.

"Ви не бачите поверхів, які знаходяться тут, внизу. А там є дуже, дуже важливі кімнати, дуже, найважливіші. Це була єдина можливість для військових щось зробити", – зазначив він.

Водночас він наголосив, що новий об’єкт буде використовуватися як "порт" для дронів із можливістю розміщення великої кількості безпілотників.

"Дах, захищений від дронів, знову ж таки, все герметично, і все це, що ви бачите, повністю герметично, і ми використовуємо його як порт для дронів", – сказав Трамп.

Проєкт уже викликав політичні суперечки у США. Демократи назвали його надмірним і заблокували фінансування. Республіканці заявили, що планують повторно винести законопроєкт на розгляд Сенату.

