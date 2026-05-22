18-річна дівчина через зауваження вдарила пляшкою по голові військового у Києві

18-річна дівчина вдарила військового пляшкою по голові у Києві

18-річна дівчина у Шевченківському районі Києва вдарила військового пляшкою по голові.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"52-річний військовослужбовець, повертаючись після служби додому, зробив зауваження нетверезій дівчині та її компаньйону, які гучно поводились та лаялися у салоні тролейбусу. У відповідь молодики вчинили конфлікт та у подальшому, на зупинці громадського транспорту, 18-річна порушниця вдарила потерпілого пляшкою по голові", - йдеться в повідомленні.

У військового - забій м’яких тканин голови, також медиками попередньо встановлено закриту черепно-мозкову травму.

Нападницю затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Також на порушників складені адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та куріння у заборонених місцях.

18 років це дитина?
Це не дитина, це вже цілком сформована курва.
вона ще дитина! і ось це наше майбутнє за які гинуть українці? компанія молодиків вміє напиватись та знуцщатись над військовими але воювати вони ще замалі бо це наше майбутнє! дибільний закон про мобілізації який незалучає найбільш еффективну частину до війни!
Підростає покоління дегенератів, вихованих тіктоками
Што ви сєбє пазваляєтє? Ета же дєті! - саме на цій ноті і виростає покоління неляканих підлітків, яким можна все, бо "ета же дєті!". Нуль соціальної відповідальності, при цьому весь світ і всі попередні покоління у величезному боргу перед цими талановитими обдаруваннями, досі не прийнятими жорстоким світом.
22.05.2026 10:48 Відповісти
Це - сексизм, ейджизм, харасмент, бодішеймінг.
22.05.2026 11:32 Відповісти
Ви про що? До 25 років. в Україні......це ДІТИ!!!
22.05.2026 11:46 Відповісти
Так закон деьільний бо його писали пропарашні дебіли яких до влади в 2019 році обрали тупі дебіли.
22.05.2026 10:07 Відповісти
Не викручуйте все на контраст, по одному всіх не судять. Ідіоти будуть завжди і скрізь.
22.05.2026 11:20 Відповісти
18 років - вже НЕ дитина. Повна відповідальність за все.
22.05.2026 11:27 Відповісти
шваль дирява
22.05.2026 10:03 Відповісти
Підор з курвою. Курва повинна заїхати на Качановку. Ну а підор він так і залишится підором.
22.05.2026 10:04 Відповісти
Ти обережно з навішуванням ярлика ***** мало знайомій людині у реальному житті, бо за таке можно й зажмуритись. А тут звісно пиши - не стримуй себе.
22.05.2026 10:22 Відповісти
Ми атдихалі, а тут какой-та нєпанятний жлоб в камуфляже начал дайобиватса. Ну я єво і ****** па кабінє.

Мда... Війна п'ятий рік, а в тилу без змін.
22.05.2026 10:04 Відповісти
Копати окопи цей гівнофонд!
Пику та дупу віджерла добрячу, землю носити зможе, лопатою махати тим більше!
Переодягти в робу, чоботи резинові й на земляні роботи, рити фортифікації.
Годувати по мінімуму, а працювати - по максимуму!
22.05.2026 10:04 Відповісти
22.05.2026 10:05 Відповісти
Буданов каже це наш гамно..., генофонд, о.
22.05.2026 10:45 Відповісти
Просто інших немає, в взагалі їх поведінка - це продукт впливу суспільства.
22.05.2026 11:36 Відповісти
А хто винен, тік-ток, чи влада, якій плювати на всіх? Риба гниє з голови, і бардак у копанії це виключно відповідальність керівника компанії.

Куди ******** дітям приткнутися? всі секції платні, десь піти більшість платно і т.д., ото і залипають в інтернеті.

У влади є гроші на сотні пільг собі, при тому нема грошей, щоб діти могли десь займатися. П -приорітети.

Я не за совок, але там були і секції, і гуртки і т.д. А зараз якщо в тебе нема грошей - сиди, ну в кращому разі може де турнік лишився і можна там певний час провести. Дітям проїзд платно які нічого не заробляють, а чиновникам безкоштовно + різні абонементи в спорт клуби, качалки і т.д.

Знайомі в ЕС, то діти після школи БЕЗКОШТОВНО різні секції, тренінги, басейн, спортзал і т.д. - БЕЗКОШТОВНО і діти зайняті і батьки не переживають чим зайняті діти, і це для дітей України.
22.05.2026 11:27 Відповісти
Москвороті. Брудне кацапське семя.
22.05.2026 10:05 Відповісти
дрібне ***********
22.05.2026 10:07 Відповісти
Ага, "дрібне", от тільки травма важка.
22.05.2026 10:09 Відповісти
так в статті написано
22.05.2026 10:11 Відповісти
наши маладагвардєйци.

Цікаво подивитиь на батьків.
22.05.2026 10:08 Відповісти
З дуже високою вірогідністю-електорат Зегевари.
22.05.2026 10:17 Відповісти
є ще варіант - з числа десяти мільонів ідіотів, про яких увесь час чомусь забувать.
22.05.2026 10:20 Відповісти
Вибачте,про які 10 мільонів іде мова.Я,на свій сором" не розумію.
22.05.2026 10:25 Відповісти
в класичному розумінні цієї дефініції - це ті, хто не бере участі у суспільному житті, тобто не приймає участі у виборах. А у нас таких у 19-у році було десь 10+ мільйонів.
22.05.2026 10:30 Відповісти
Дякую за роз'яснення.
22.05.2026 10:33 Відповісти
та нема за що. Тільки не плутайте ідіотів з довбойобами, яких завжди більше.
22.05.2026 10:35 Відповісти
22.05.2026 10:37 Відповісти
Може б пішла у військо по програмі 18-24,раз така бойова?Заодно і мільон би заробила.
З.І.
Компаньона свого теж би хай забирала.Разом би в атаку ходили.
22.05.2026 10:08 Відповісти
перебіжать до кацапів ще комусь з наших в спину стельнуть
22.05.2026 10:09 Відповісти
Чергові аніжеіщьодєті...
22.05.2026 10:10 Відповісти
Растрелять!
22.05.2026 10:14 Відповісти
Курва як мінімум замах на вбивство
22.05.2026 10:15 Відповісти
Має бути стаття "замах на вбивство" а не "***********".... пляшкою по голові можна вбити тільки так - замах на вбивство.
22.05.2026 10:24 Відповісти
"дрібне ***********"
22.05.2026 10:58 Відповісти
Посаду папы назовите,все поймёте.
22.05.2026 10:25 Відповісти
Як правило, прокурор.
22.05.2026 11:15 Відповісти
******* від безкарності...
22.05.2026 10:32 Відповісти
Адмінпротокол і мілке ***********??? Це ви серйозно??? Да там штрафу не більше 500 грн!!! В якби військовий начистив би пику довбням, о то вже б хаю було б.
22.05.2026 10:38 Відповісти
Нападницю затримано. Розпочато кримінальне провадження.
22.05.2026 10:39 Відповісти
У мами є 6 кандидатів на папу, але для встановлення факту батьківства треба робити тест ДНК.
22.05.2026 10:38 Відповісти
Їм до 25 років можно пити,курити та бити військових.......Але захищати Україну повинні 50+ та 70-....Закон!!
22.05.2026 11:02 Відповісти
Бойфренда в мусарню.
І змусити добровільно підписати контракт вмовлянням по нирках
22.05.2026 11:03 Відповісти
,,Культурна, вихована'' - батьки виростили горе для себе і для суспільства
22.05.2026 11:11 Відповісти
Майбутня прокурора. Або суддиха.
Туди саме таких беруть.
22.05.2026 11:14 Відповісти
Лоботомія - офіційно заборонена з 1950го року.
Дарма, ой дарма...
22.05.2026 11:30 Відповісти
Налякати до всирачки, впаяти штраф і відправити на виховні роботи.
22.05.2026 11:31 Відповісти
Все одно питиме, і наслідки такі самі будуть
22.05.2026 11:47 Відповісти
Все це наслідок бездарної інформаційної політики , яка зав'язана на вихваляні "найвеличнішого" і аж ніяк національно патріотичного виховання в країні війна з найкривавішим ворогом .
22.05.2026 11:33 Відповісти
Усі на нервах, у тролейбуси краще не заходити, чекаємо на рішення суду
22.05.2026 11:43 Відповісти
Без Бога у серці молодь допомагає загарбникам
22.05.2026 11:45 Відповісти
- Есть бой-мальчики, а это бой-девочка!
22.05.2026 11:50 Відповісти
 
 