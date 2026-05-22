18-річна дівчина через зауваження вдарила пляшкою по голові військового у Києві

18-річна дівчина у Шевченківському районі Києва вдарила військового пляшкою по голові.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"52-річний військовослужбовець, повертаючись після служби додому, зробив зауваження нетверезій дівчині та її компаньйону, які гучно поводились та лаялися у салоні тролейбусу. У відповідь молодики вчинили конфлікт та у подальшому, на зупинці громадського транспорту, 18-річна порушниця вдарила потерпілого пляшкою по голові", - йдеться в повідомленні.

У військового - забій м’яких тканин голови, також медиками попередньо встановлено закриту черепно-мозкову травму.

Нападницю затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Також на порушників складені адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та куріння у заборонених місцях.

