18-річна дівчина через зауваження вдарила пляшкою по голові військового у Києві
18-річна дівчина у Шевченківському районі Києва вдарила військового пляшкою по голові.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"52-річний військовослужбовець, повертаючись після служби додому, зробив зауваження нетверезій дівчині та її компаньйону, які гучно поводились та лаялися у салоні тролейбусу. У відповідь молодики вчинили конфлікт та у подальшому, на зупинці громадського транспорту, 18-річна порушниця вдарила потерпілого пляшкою по голові", - йдеться в повідомленні.
У військового - забій м’яких тканин голови, також медиками попередньо встановлено закриту черепно-мозкову травму.
Нападницю затримано. Розпочато кримінальне провадження.
Також на порушників складені адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та куріння у заборонених місцях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не дитина, це вже цілком сформована курва.
Мда... Війна п'ятий рік, а в тилу без змін.
Пику та дупу віджерла добрячу, землю носити зможе, лопатою махати тим більше!
Переодягти в робу, чоботи резинові й на земляні роботи, рити фортифікації.
Годувати по мінімуму, а працювати - по максимуму!
Куди ******** дітям приткнутися? всі секції платні, десь піти більшість платно і т.д., ото і залипають в інтернеті.
У влади є гроші на сотні пільг собі, при тому нема грошей, щоб діти могли десь займатися. П -приорітети.
Я не за совок, але там були і секції, і гуртки і т.д. А зараз якщо в тебе нема грошей - сиди, ну в кращому разі може де турнік лишився і можна там певний час провести. Дітям проїзд платно які нічого не заробляють, а чиновникам безкоштовно + різні абонементи в спорт клуби, качалки і т.д.
Знайомі в ЕС, то діти після школи БЕЗКОШТОВНО різні секції, тренінги, басейн, спортзал і т.д. - БЕЗКОШТОВНО і діти зайняті і батьки не переживають чим зайняті діти, і це для дітей України.
Цікаво подивитиь на батьків.
З.І.
Компаньона свого теж би хай забирала.Разом би в атаку ходили.
І змусити добровільно підписати контракт вмовлянням по нирках
Туди саме таких беруть.
Дарма, ой дарма...