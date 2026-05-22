18-летняя девушка из-за замечания ударила бутылкой по голове военного в Киеве
18-летняя девушка в Шевченковском районе Киева ударила военного бутылкой по голове.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечание нетрезвой девушке и ее спутнику, которые громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодые люди устроили конфликт, и впоследствии, на остановке общественного транспорта, 18-летняя нарушительница ударила потерпевшего бутылкой по голове", — говорится в сообщении.
У военного - ушиб мягких тканей головы, также медиками предварительно установлена закрытая черепно-мозговая травма.
Нападавшую задержали. Начато уголовное производство.
Также на нарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и курение в запрещенных местах.
Це не дитина, це вже цілком сформована курва.
Мда... Війна п'ятий рік, а в тилу без змін.
Пику та дупу віджерла добрячу, землю носити зможе, лопатою махати тим більше!
Переодягти в робу, чоботи резинові й на земляні роботи, рити фортифікації.
Годувати по мінімуму, а працювати - по максимуму!
Цікаво подивитиь на батьків.
З.І.
Компаньона свого теж би хай забирала.Разом би в атаку ходили.
І змусити добровільно підписати контракт вмовлянням по нирках