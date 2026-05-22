18-летняя девушка из-за замечания ударила бутылкой по голове военного в Киеве

18-летняя девушка в Шевченковском районе Киева ударила военного бутылкой по голове.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечание нетрезвой девушке и ее спутнику, которые громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодые люди устроили конфликт, и впоследствии, на остановке общественного транспорта, 18-летняя нарушительница ударила потерпевшего бутылкой по голове", — говорится в сообщении.

У военного - ушиб мягких тканей головы, также медиками предварительно установлена закрытая черепно-мозговая травма.

Нападавшую задержали. Начато уголовное производство.

Также на нарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и курение в запрещенных местах.

