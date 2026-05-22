Росіяни мінують дороги біля Часового Яру та залишають дрони-"ждуни"

Російські війська активно мінують дороги в районі Часового Яру та Костянтинівки на Донеччині, використовуючи дрони та вибухові пристрої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як діють окупанти

За словами військового, росіяни дистанційно мінують логістичні шляхи Сил оборони.

На дорогах залишають так звані дрони-"ждуни", а також скидають із безпілотників різні вибухові пристрої та магнітні міни.

Мельников зазначив, що головна мета таких дій – ускладнити або повністю зірвати українську логістику на цій ділянці фронту.

Читайте: РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. МАПИ

Як реагують українські військові

Перед кожним виїздом українські бійці перевіряють дороги за допомогою аеророзвідки.

Частину вибухових пристроїв вдається виявити та знешкодити дистанційно FPV-дронами.

У 24 ОМБр повідомили, що подібне замінування маршрутів у районі Часового Яру стало регулярним явищем.

Водночас російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників піхотними групами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 242 боєзіткнення на фронті за добу: РФ найбільше атакувала на трьох напрямках, - Генштаб. КАРТА