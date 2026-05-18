242 боєзіткнення на фронті за добу: РФ найбільше атакувала на трьох напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 17 травня 2026 року, на фронті було зафіксовано 242 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області - Вільна Слобода, Уланове.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника та один пункт управління БпЛА.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1220 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, один вертоліт, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ найбільше атакувала на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано п’ять штурмових дій ворога.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

Також читайте: Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерова Яру.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, - Трегубов

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.