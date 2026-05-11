Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга
Україні після зими, що минула, стала сильнішою та стабілізувала ситуацію на фронті.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Міністр зауважив, що після зими Україна стала сильнішою - перш за все завдяки підтримці з боку партнерів.
"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - зазначив Сибіга.
Також він нагадав, що Україна наразі збиває до 90% ракет та дронів, які випускає Росія.
Сибіга зауважив, що також Україна застосовує проти Росії "спеціальні далекобійні санкції", які дають результат.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить візит до Брюсселя для участі у низці міжнародних заходів.
"Закриваємо" від літаків які запускають сотні КАБів які зносять укріплення і населені пункти?