Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Міністр зауважив, що після зими Україна стала сильнішою - перш за все завдяки підтримці з боку партнерів.

"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - зазначив Сибіга.

Також він нагадав, що Україна наразі збиває до 90% ракет та дронів, які випускає Росія.

Сибіга зауважив, що також Україна застосовує проти Росії "спеціальні далекобійні санкції", які дають результат.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить візит до Брюсселя для участі у низці міжнародних заходів.

Топ коментарі
+8
Це сказали на марафоні?* В реальності ворог кожного для має якісь просувуання і накопичення резервів. Скільки можна брехати цьому обездоленому кацапами і неукраїнською владою народу?
11.05.2026 12:00 Відповісти
+2
Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга Мабуть на багатьох ділянках фронту "стабілізено 3,14здєц" наступив у зв'язку з тим,шо куйло окупував ті українські території.котрі були прописані в зрадницькому оманському договорняку.який "зезрадники" видають,як "стабілізацію фронту"???
11.05.2026 12:02 Відповісти
+2
.також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n4002517
"Закриваємо" від літаків які запускають сотні КАБів які зносять укріплення і населені пункти?
11.05.2026 12:05 Відповісти
Ну вот. Ещё чуток и перемога. Вот за этими как раз и нужно сдедить. Перемогу будут объявлять они. А что там на фронте, то уже не так уж и важно. Там своя реальность.
11.05.2026 12:09 Відповісти
***, що вони обьявлять, з червня місяця мобілізація по новому, теперішня мобілізація це квіточки буде
11.05.2026 12:16 Відповісти
Что не нравится .По моему все справедливо:тех кто три и более лет как мой брат находятся на передовой планируют в отпуск отправить поступово , а тыловых нытиков-ухылянтов на их место . Возможно даже и меня заберут но ныть и жаловаться не буду
11.05.2026 13:19 Відповісти
Цікаво чим небо "закриває" ? Хіба шо дупою сибіги
11.05.2026 15:52 Відповісти
Тільки що прочитав, що catsapu просунулися в бік Слов'янська. Що стабілізувалося брехня влади?
11.05.2026 17:13 Відповісти
 
 