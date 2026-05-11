Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга

Україні після зими, що минула, стала сильнішою та стабілізувала ситуацію на фронті.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Міністр зауважив, що після зими Україна стала сильнішою - перш за все завдяки підтримці з боку партнерів.

"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - зазначив Сибіга.

Також він нагадав, що Україна наразі збиває до 90% ракет та дронів, які випускає Росія.

Сибіга зауважив, що також Україна застосовує проти Росії "спеціальні далекобійні санкції", які дають результат.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить візит до Брюсселя для участі у низці міжнародних заходів.

